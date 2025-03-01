محمد رمضان: فكرة برنامجي فيها صدق ومحبة كبيرة للشعب المصري

حل الفنان محمد رمضان، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر قناة "أون إي ودي إم سي".



وتحدث الفنان محمد رمضان، عن برنامج "مدفع رمضان"، قائلا: "فكرة البرنامج عظيمة وفيها صدق ومحبة كبيرة للشعب المصري والجمهور"، لافتا: "الفكرة إننا عايزين نفرح الناس".

وأضاف: "قولت أنا عايز أشارك في صناعة البهجة في الشارع المصري"، متابعا: "فكرة البرنامج متعبة وكان فيها تعب كبير لكل المشاركين في البرنامج".

برنامج "مدفع رمضان" سوف يعرض على قناة "دي إم سي" في شهر رمضان 2025، بعد صلاة المغرب مباشرة.

