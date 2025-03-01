محمد رمضان يكشف تفاصيل "مدفع رمضان"

يحل النجم محمد رمضان ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة خاصة تذاع على قناتي ON وDMC، اليوم في تمام الثامنة والنصف مساءً.

وخلال اللقاء، يكشف رمضان عن تفاصيل برنامجه الجديد "مدفع رمضان"، المقرر عرضه حصريًا خلال شهر رمضان.

تشويق وإثارة في برومو "مدفع رمضان"

أطلقت قناة DMC برومو تشويقيًا للبرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقته بتعليق مثير:

"أنا جمهوري واقف في ضهري.. مدفع رمضان بعد المغرب هيضرب تاني فقط وحصريًا على DMC، مدفع رمضان بووووم!".

محمد رمضان يفي بوعده للفائز بوليام عادل

في لفتة مميزة، شارك محمد رمضان متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، يوثق لقائه بالفائز وليام عادل من منطقة شبرا مصر، والذي كان توقعه قريبًا من فكرة البرنامج. وعلى الرغم من أن التوقع لم يكن دقيقًا، إلا أن رمضان أوفى بوعده وزار الفائز بمنزله، حيث شربا الشاي سويًا داخل الكرفان.

وكتب رمضان تعليقًا على الفيديو:

"الفائز وليام عادل من شبرا مصر من متابعيني اللي توقعوا فكرة مدفع رمضان، ملحوظة توقعه غلط بس روحتله بالكرڤان لحد بيته ونزل شرب معايا الشاي، كفاية إنه اجتهد وكتب ونصيبه إن عينى جت على كومنته".