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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السيطرة على حريق نشب في محل موبايلات بالبدرشين

الحريق
الحريق
ندى سويفى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل محل موبايلات في منطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.


 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في محل موبايلات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.


 

جرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن تفحم المحل دون وقوع إصابات.


 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حريق قوات الحماية المدنية مديرية أمن الجيزة محل موبايلات

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