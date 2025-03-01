ردود فعل عالمية غاضبة على مشاجرة ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض

تسببت المشادة الكلامية غير مسبوقة بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع دونالد ترامب في المكتب البيضاوي الجمعة، بصدمة في العالم.

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحلى بـ"ضبط النفس" بعدم ضرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مشادة كلامية بينهما في البيت الأبيض.

وكتبت على موقع تليجرام "امتناع ترامب وفانس عن ضرب زيلينسكي معجزة في ضبط النفس".

بدوره قال الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف وهو المسؤول الثاني حاليا في مجلس الأمن الروسي، إنه "للمرة الأولى، قال ترامب الحقيقة لزيلينسكي".

أوكرانيا

أكد رئيس الوزراء الأوكراني دنيش شميجال أن "السلام من دون ضمانات مستحيل»" بعد المشادة الكلامية.

وشدد شميجال عبر منصة اكس "الرئيس زيلينسكي على حق. فوقف إطلاق النار من دون ضمانات يفضي إلى احتلال روسي للقارة الأوروبية برمتها".

الاتحاد الأوروبي

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية وأورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي انتونيو كوستا دعم أوروبا الثابت للرئيس الأوكراني.

وأكدا في بيان مشترك عبر وسائل التواصل الاجتماعي "لن تكون أبدا لوحدك. كن قويا كن شجاعا كن مقداما. سنواصل العمل معك من أجل سلام عادل ودائم".

وشدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجود "معتد هو روسيا وشعب معتدى عليه هو أوكرانيا".

وأضاف "أرى أننا كنا جميعا على حق في مساعدة أوكرانيا ومعاقبة روسيا قبل ثلاث سنوات وفي الاستمرار في القيام بذلك".

وأكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك "عزيزي زيلينسكي، أصدقائي الأوكرانيين الأعزاء، لستم لوحدكم".

وأكدت إسبانيا على لسان رئيس وزرائها بيدرو سانشيز إنها تقف إلى جانب أوكرانيا. وكتب سانشيز الداعم الكبير لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب عبر منصة اكس "أوكرانيا، إسبانيا تقف إلى جانبك".

وفي ألمانيا قال المستشار اولاف شولتس "يمكن لأوكرانيا الاعتماد على ألمانيا وأوروبا".

وأكدت هولندا أن دعمها لأوكرانيا "لن يتزعزع". وقال رئيس الوزراء ديك شوف "دعم هولندا لأوكرانيا لا يتزعزع خصوصاً الآن. نريد سلاماً دائماً ونهاية لحرب العدوان التي باشرتها روسيا".

ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى "قمة فورية" بين أوروبا والولايات المتحدة بعد المشادة الحادة بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني .

وحثت ميلوني الحلفاء عبر المحيط الأطلسي على البقاء متحدين.

وقالت في بيان "كل انقسام في الغرب يجعلنا جميعا أضعف ويصب في مصلحة أولئك الذين يريدون إسقاط حضارتنا(...) الانقسام لن يفيد أحدا".

وأضافت أنه يجب أن يكون هناك نقاش مفتوح حول "كيف نريد التعامل مع التحديات الرئيسية التي نواجهها اليوم، بدءا من أوكرانيا".

وفي الولايات المتحدة، اتهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس بالقيام "بعمل قذر" لحساب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.