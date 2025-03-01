مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر والمغرب أول يوم رمضان.. ودعاء نية الصيام والإفطار

مواقيت الصلاة في مصر وموعد أذان الفجر وموعد أذان المغرب في أول يوم برمضان لعلها من أهم المواقيت التي يبحث عنها المسلمون في مصر، حيث إن معرفة مواقيت الصلاة من شروط الصلاة، لأن أي صلاة لا تصح إلا بدخول وقتها الصحيح شرعاً، وأيضًا مواقيت الصلاة أيضًا لها أهمية كبرى في الصيام لمعرفة موعد أذان الفجر للإمساك عن المفطرات، ومعرفة موعد أذان المغرب لإفطار الصائمين.

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر : 4:54 صباحا

موعد الشروق: 6:21 صباحا

موعد أذان ‎الظهر: 12:07 مساء

موعد أذان العصر: 3:25 مساء

موعد أذان ‎المغرب : 5:54 مساء

موعد أذان ‎العشاء: 7:11 مساء

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

موعد أذان الفجر : 4:59 صباحا

موعد الشروق: 6:27 صباحا

‎موعد أذان الظهر: 12:12 مساء

موعد أذان ‎العصر: 3:30 مساء

‎موعد أذان المغرب: 5:58 مساء

‎موعد أذان العشاء: 7:17 مساء

أذان الفجر

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 4:43 صباحا

موعد الشروق: 6:07 صباحا

موعد أذان الظهر 11:55 ظهرًا

موعد أذان العصر : 3:14 مساء

موعد أذان المغرب : 5:43 مساء

موعد أذان العشاء : 6:59 مساء

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان‎

موعد أذان الفجر : 4:48 صباحا

موعد الشروق: 6:10 صباحا

موعد أذان ‎الظهر: 12:01 مساء

‎موعد أذان العصر: 3:22 مساء

موعد أذان ‎المغرب : 5:51 مساء

‎موعد أذان العشاء : 7:04 مساء

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في الغردقة



موعد أذان الفجر 4:45 صباحا

موعد الشروق: 6:09 صباحا

موعد أذان الظهر 11:57 ظهرًا

موعد أذان العصر3:17 مساء

موعد أذان المغرب 5:46 مساء

موعد أذان العشاء 7:01 مساء

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

موعد أذان الفجر : 5:10 صباحا

موعد الشروق : 6:38 صباحا

‎موعد أذان الظهر: 12:23مساء

موعد أذان ‎العصر: 3:41 مساء

‎موعد أذان المغرب : 6:09 مساء

موعد أذان ‎العشاء: 7:28 مساء

يتم تعليم الصلاة للأطفال عند تكليفهم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- استقبال القبلة دون الانحراف أو الالتفات.

- النية في الصلاة، وتكون من خلال النية بالقلب من غير النطق بها.

- تكبيرة الإحرام، وتكون من خلال قول (الله أكبر) ويجب رفع اليدين نحو المنكبين أثناء التكبير.

- وضع كف اليد اليُمنى على ظهر اليسرى فوق صدره.

- الاستفتاح، وقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد»، أو يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك».

- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وصيغتها : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».

- البسملة وقراءة سورة الفاتحة.

- قراءة ما تيسر من القرآن الكريم.

- الركوع، ويعني إنحناء ظهره تعظيمًا لله – تعالى-، والتكبير عند الركوع، ورفع يديه إلى جهة منكبيه.

- الدعاء في الركوع بقوله: «سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات.

- رفع الرأس من الركوع، وقول: «سمع الله لمن حمده»، ثمَّ يرفع يديه إلى جهة منكبيه.

- القول بعد ذلك «ربنا ولك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد».

-ثم قول: «الله أكبر» والنزول للسجود

- السجود، ويكون السجود الأول بخشوع، والسجود على الأعضاء السبعة، وهي: الجبهة، والأنف، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين، ومجافاة العضدين على الجانبين، وعدم بسط الذراعين على الأرض، واستقبال القبلة برؤوس الأصابع.

- قول «سبحان ربي الأعلى» ثلاث مرات في السجود.

- رفع الرأس من السجود وقول: «الله أكبر».

-الجلوس بين السجدتين على القدم اليسرى، ونصب القدم اليُمنى، ووضع اليد اليُمنى على طرف فخذه الأيمن مما يلي ركبته، ويقبض إصبعي الخنصر والبنصر، ويرفع السبابة ويحركها عند دعائه، ويقرن طرف الإبهام بطرف الوسطى مثل الحلقة، وتوضع اليد اليسرى مبسوطة الأصابع على طرف الفخذ الأيسر مما يلي الركبة.

- قول:«رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني» في الجلوس بين السجدتين.

- السجود الثاني مثل السجود الأول تمامًا بالقول وبالفعل.

- القيام من السجدة الثانيّة، وقول: «الله أكبر»، وصلاة الركعة الثانية كما تمّت صلاة الأولى، ولكن من دون الاستفتاح فيها.

- الجلوس بعد الانتهاء من الركعة الثانيّة، وقول: «الله أكبر»، والجلوس كما تمَّ الجلوس بين السجدتين.

-قراءة التشهد والصلاة الإبراهيميّة، وصيغتها «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». - التسليم على جهة اليمين، وقول: «السلام عليكم ورحمة الله»، ثمَّ التسليم على جهة اليسار وتكرار القول الأول.

دعاء الصائم عند الإفطار

حث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الصائم علىالدعاء عند الإفطار كما ورد في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ»، رواه أبو داود مرسلًا، وفي حديث آخر عن ابن عمر-رضي الله عنهما- كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ وابتلَّت العروق وثبت الأجر إن شاء الله». أخرجه أبوداود والحاكم والبيهقي. دعاء الصائم عند الإفطار قليل ما نجد البعض يردده، وهو من السنن التي حرص عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ومعنى «ذهب الظمأ» أي: انتهى الشعور بالعطش «وابتلت العروق» أي: رطبت بزوال اليبوسة الحاصلة من العطش. «وثبت الأجر» أي: زال التعب وحصل الثواب؛ وهذا حث على العبادات؛ فإن التعب يسير لذهابه وزواله، والأجر كثير لثباته وبقائه. «إن شاء الله» قول متعلق بالأجر؛ لئلا يجزم كل أحد؛ فإن ثبوت أجر الأفراد تحت المشيئة الإلهية.

دعاء النبي عند الافطار في رمضان

دعاء النبي عند الإفطار ، فيما ورد عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ)، و((ذهب الظمأ)) أي: انتهى الشعور بالعطش، و((وابتلت العروق)) أي: رطبت بزوال اليبوسة الحاصلة من العطش، أما ((وثبت الأجر)) أي: زال التعب وحصل الثواب؛ وهذا حث على العبادات؛ فإن التعب يسير لذهابه وزواله، والأجر كثير لثباته وبقائه، فيما أن قوله : ((إن شاء الله)) قول متعلق بالأجر؛ لئلا يجزم كل أحد؛ فإن ثبوت أجر الأفراد تحت المشيئة الإلهية .

دعاء النبي عند الافطار

دعاء النبي عند الإفطار ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم-يقول أيضًا: " اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار.

دعاء النبي عند الإفطار ، وكان -صلى الله عليه وسلم- يقول:" اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"، رواه أبو داود مرسلًا.



يجب على المسلم عقد نية الصيام، ويشترط في الصوم تبييت النية وعقدها من أجل صحة الصوم، لقول الرسول الكريم (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى)، وحول دعاء نية الصيام، أكدت الإفتاء المصرية، إنه لم يرد صيغة محددة وردت عن النبي في دعاء نية الصيام، الصوم، موضحة أنه يمكن ترديده بأي صيغة ومن بينها: «اللهمَّ إنّي نويت أن أصوم رمضان كاملاً لوجهك الكريم إيمانًا واحتساباً، اللهمَّ تقبّله مني واجعل ذنبي مغفورًا وصومي مقبولًا».



