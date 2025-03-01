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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاهد .. تتر برنامج "مدفع رمضان " لـ محمد رمضان

محمد رمضان
محمد رمضان
أحمد البهى

طرح الفنان محمد رمضان عبر قناته الرسمية علي علي موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ، تتير برنامجه الجديد “ مدفع رمضان ” . 

تحدث الفنان محمد رمضان، عن برنامج "مدفع رمضان"، قائلا: "كل سنة بعمل مسلسل بطولتي لكن السنة دي أنا عامل مسلسل بطولة الناس".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر قناة "أون إي ودي إم سي": "البرنامج بطولة الناس اللي أنا بقابلهم في الشارع"، لافتا: "فكرة البرنامج عظيمة وفيها صدق ومحبة كبيرة للشعب المصري والجمهور".

قال الفنان محمد رمضان، إن الفنان هو صناعة الجمهور، معلقا: "إحنا من نسيج الناس، وأي رمز مصري ونجم هو صناعة الناس".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي: "كلنا بندين بالفضل للناس لأنهم صنعونا، وأتمنى نجاح برنامج مدفع رمضان ونفسي يفضل موجود طول العمر، ويبقى عندنا حاجه بنقدمها 100% للناس".

وتابع: "البرنامج بطولة الناس اللي أنا بقابلهم في الشارع"، فكرة البرنامج عظيمة وفيها صدق ومحبة كبيرة للشعب المصري والجمهور".

برنامج "مدفع رمضان" سوف يعرض على قناة "دي إم سي" في شهر رمضان 2025، بعد صلاة المغرب مباشرة.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان مدفع رمضان

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