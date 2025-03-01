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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل 80 باكو الحلقة 2 .. سماح أنور تتهم هدي المفتي بالسرقة

هدي المفتي
هدي المفتي
أحمد البهى

طرحت منصة شاهد vip ، ثاني حلقات مسلسل " 80 باكو " ، والذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين ابرزهم هدي المفتي وانتصار ، وذلك قبل طرحها تليفزيونيا ب 24 ساعة .

وحمل مسلسل 80 باكو الحلقة 2 العديد من الاحداث حيث ذهبت بوسي " هدي المفتي " الي منزل سماح أنور لتقوم بعمل بعض التجهيزات لها ، استعداد لمقابله عريس اصغر منها سنا .

وقامت بوسي " هدي المفتي " بالكذب علي خطيبها ولم تخبره انها وافقت علي عرض لولا "إنتصار " بالذهاب الي الزبائن في منزلهن ، الا ان الحلقة انتهت بانهام سماح أنور لها بسرقه قطعة ذهب ، وقامت بتهديد لولا في حال عدم ارجاعها .


فريق عمل مسلسل 80 باكو:


مسلسل 80 باكو لـ هدى المفتي، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخراً وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية. 


قصة مسلسل 80  باكو :


وتدور أحداث مسلسل 80 باكو في اطار اجتماعي كوميدي ، حول شخصية بوسي التي تعمل في محل كوافير شهير تملكه لولا التي تقوم بشخصيتها الفنانة انتصار ، حيث تضطر الي جمع مبلغ 80 الف جنية ، لتتمكن من الزواج من خطيبها والخروج من منزل عمها ، مما يخلق العديد من المواقف الكوميديا .

انتصار هدي المفتي منصة شاهد سماح أنور 80 باكو

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