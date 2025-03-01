كاميرات ترصد رد فعل سفيرة أوكرانيا خلال مشاجرة ترامب وزيلينسكي | فيديو

رصدت عدسات الكاميرات تعابير السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، وهي تستمع إلى كلمات "التوبيخ" القاسية التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام وسائل الإعلام، خلال لقائهما في البيت الأبيض.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على منصة "إكس"، السفيرة ماركاروفا وهي ترتدي طقمًا أسود اللون، وتضع يدها على عينيها أثناء جلوسها أمام الكاميرات، في دلالة على صدمتها واستحيائها من "توبيخ" رئيس بلادها، بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وعدد من المسؤولين ووسائل الإعلام.

وعلقت مراسلة شبكة "سي إن إن" في البيت الأبيض، كايتلان كولينز، على الصورة بالقول: "ما حدث للتو في المكتب البيضاوي غير عادي.. بدأ اللقاء بأسئلة حول الضمانات الأمنية لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا ثم تحول إلى مباراة صراخ غاضبة بين ترامب وفانس وزيلينسكي".

وأضافت "كان ترامب غاضبًا، وانتهى الأمر بقوله: لقد قمنا بتمكينك لتكون رجلًا قويًا.. إما أن تعقد صفقة أو ننسحب.. ليس لديك الأوراق الرابحة".