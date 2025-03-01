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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن قرية الدمايرة بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
محمود زيدان

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن مغذي محولات كهرباء ريف قرية الدمايرة بمركز بيلا، اليوم السبت الموافق 1 مارس الجاري، اعتباراً من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهراً، وذلك لإجراء صيانة على المغذي المشار إليه.

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان،  أن المنطقة المتأثرة بالانقطاع هي قرية الدمايرة وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

وفي سياق متصل، تشهد محافظة كفر الشيخ أعمال صيانة دورية في شبكات الكهرباء بمختلف مدن وقرى المحافظة في إطار رفع كفاءة الشبكة وتحسين الخدمة.

الكهرباء كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ قطاع كهرباء كفر الشيخ

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