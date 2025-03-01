أخبار كفر الشيخ | افتتاح 12 مسجدًا جديدًا.. والسيطرة على حريق ببلطيم

شهدت محافظة كفر الشيخ، عددًا من الفعاليات والأخبار والأحداث المهمة والتي جرى نشرها على مدار الساعة.. ومن بين هذه الأخبار الآتي:

بمشاركة 15 سيارة إطفاء.. إخماد حريق بمصنع للغزل في كفر الشيخ | صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، من السيطرة على حريق نشب في مصنع للغزل والمنسوجات داخل المنطقة الصناعية بمدينة بلطيم.

وكيلا وزارتي الشباب والتعليم بكفر الشيخ يشهدان حفل تقييم العروض الرياضية| صور

شهد الدكتور علاء جودة ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، حفل تقييم العروض الرياضية والذي أقيم بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بمشاركة 4 إدارات تعليمية، بحضور الدكتورة منال المغربى، رئيس قسم المشروعات بالإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بالوزارة، ووائل بشتة، موجه عام التربية الرياضية.

كفرالشيخ.. انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال من مسجد الصفا بالحامول

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، فعاليات برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» من مسجد الصفا بإدارة أوقاف الحامول غرب، وذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس وكيل الوزارة، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ أحمد حنبل مسئول الإرشاد والثقافة بالمديرية، والشيخ صبحي زامل مدير إدارة غرب الحامول.

محافظ كفر الشيخ يعلن افتتاح 12 مسجدًا جديدًا | صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، ، عن افتتاح 12 مسجدًا جديدًا بمراكز المحافظة تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف" ، وذلك استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك

جاء ذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، ورواد هذه المساجد