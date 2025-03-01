طريقة عمل حلويات سهلة في رمضان.. 6 وصفات مختلفة

تعد حلويات رمضان من الأساسيات بعد تناول الإفطار، وتفضل العديد من السيدات تقديم الحلويات المتنوعة والمختلفة على السفرة بشكل يومي ، وخاصة في العزومات.

- حلويات رمضانية بالصور والمقادير



طريقة عمل الكنافة بالقشطة

مكونات الكنافة بالقشطة

500 جرام من الكنافة

200 جرام من السمن المذاب

1 كوب من القشطة (يمكن استخدام القشطة الجاهزة أو تحضيرها باستخدام الحليب)

1/2 كوب من السكر

1/2 كوب من الماء

1 ملعقة صغيرة من ماء الزهر (اختياري)

1/2 كوب من الفستق المجروش للتزيين (اختياري)

طريقة تحضير الكنافة بالقشطة

1. تحضير الشربات

في قدر على النار، ضعي السكر مع الماء واتركيه حتى يغلي.

بمجرد أن يغلي المزيج، خففي الحرارة واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يثقل.



2. تحضير الكنافة

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

افصلي الكنافة بيدك إلى خيوط صغيرة.

في وعاء كبير، ضعي الكنافة المفرومة وضيفي إليها السمن المذاب وقلبي جيدًا حتى تتوزع السمن على كل الخيوط.

في وعاء آخر، اخلطي القشطة مع السكر حتى تصبح ناعمة.



في صينية فرن، ضعي نصف كمية الكنافة واضغطي عليها برفق.

وزعي خليط القشطة بالتساوي على الكنافة.

غطي القشطة ببقية الكنافة وضغطي عليها مرة أخرى لتثبيتها.



ضعي الصينية في الفرن المسخن مسبقًا لمدة 30-40 دقيقة أو حتى تصبح الكنافة ذهبية اللون ومقرمشة.

- قائمة حلويات رمضان

طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات

مكونات البسبوسة بالمكسرات

1 كوب من السميد الناعم

1/2 كوب من السكر

1/2 كوب من الزبادي

1/4 كوب من جوز الهند المبشور

1/2 كوب من الزبدة (أو السمنة المذابة)

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

1/4 كوب من الحليب

1/2 كوب من المكسرات (مثل اللوز، الفستق، أو الجوز) للتزيين

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا



لعمل الشربات

1 كوب من السكر

1/2 كوب من الماء

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد (اختياري)

طريقة تحضير البسبوسه بالمكسرات

في قدر على نار متوسطة، ضعي السكر والماء وقلبي حتى يذوب السكر.

دعي المزيج يغلي لمدة 10 دقائق حتى يصبح كثيفًا قليلاً.

ضيفي عصير الليمون وماء الورد (اختياري) واتركي الشربات ليبرد.

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

في وعاء كبير، امزجي السميد مع السكر، البيكنج بودر، وجوز الهند.

ضيفي الزبادي، الزبدة المذابة، والحليب وامزجي المكونات جيدًا حتى تصبح العجينة متماسكة.

اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة أو السمنة.

افردي العجينة بالتساوي في الصينية.

استخدمي سكينًا لتقطيع العجينة إلى مربعات أو مستطيلات حسب الرغبة.

ضعي حبة من المكسرات (مثل اللوز أو الفستق) في وسط كل مربع.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 25-30 دقيقة أو حتى تصبح البسبوسة ذهبية اللون.

بعد أن تنضج، اتركيها لبضع دقائق لتبرد قليلاً ثم اسكبي الشربات البارد عليها.

اتركي البسبوسة لتتشرب الشربات جيدًا ثم قدميها



- حلويات رمضان مكتوبة

طريقة عمل الأرز باللبن

مكونات الأرز باللبن

1 كوب من الأرز المصري

4 أكواب من الحليب

1/2 كوب من السكر (أو حسب الرغبة)

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

1/4 كوب من الكريمة (اختياري)

مكسرات مجروشة (مثل الفستق أو اللوز) أو القرفة للتزيين (اختياري)

طريقة تحضير الأرز باللبن

اغسلي الأرز جيدًا تحت الماء البارد حتى يصبح الماء صافياً.

في قدر على النار، ضعي الأرز مع 2 كوب من الحليب وقلبي المكونات.

اتركي المزيج يغلي على نار هادئة لمدة 10-15 دقيقة حتى ينضج الأرز ويمتص الحليب.



ضيفي بقية الحليب (2 كوب) إلى الأرز، ثم أضيفي السكر.

استمري في التقليب على نار هادئة حتى يصبح الخليط كثيفًا ويشبه المهلبية.



بعد أن يصبح الأرز باللبن كثيفًا، أضيفي الفانيليا والكريمة (إذا استخدمتيها) وقلبي جيدًا.

اسكبي الأرز باللبن في أكواب أو أطباق تقديم صغيرة.

يمكن تزيينه بالمكسرات المجروشة أو رشة من القرفة حسب الرغبة.



يفضل أن يُترك الأرز باللبن ليبرد قليلًا قبل تقديمه، ويمكن وضعه في الثلاجة ليصبح باردًا إذا رغبتِ

- حلويات رمضان مصرية

طريقة عمل "رموش الست" الشهيرة

مكونات رموش الست

2 كوب من الدقيق

1/2 كوب من السمن أو الزبدة المذابة

1/2 كوب من جوز الهند المبشور

1/2 كوب من السكر البودرة

1/2 كوب من الحليب

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

1/4 ملعقة صغيرة من الملح

لعمل الشربات

1 كوب من السكر

1/2 كوب من الماء

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد (اختياري)

طريقة تحضير رموش الست

في قدر على النار، ضعي السكر مع الماء واتركيهما حتى يغلي المزيج.

ضيفي عصير الليمون واتركي المزيج يغلي لمدة 10 دقائق حتى يصبح كثيفًا قليلًا.

ضيفي ماء الورد (اختياري) واتركي الشربات ليبرد.

في وعاء عميق، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والملح.

ضيفي السمن أو الزبدة المذابة إلى المكونات الجافة وامزجيهم جيدًا.

ضيفي جوز الهند والسكر البودرة وامزجيهم حتى تتجانس المكونات.

ضيفي الحليب والفانيليا وابدئي في العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة بحجم الجوز، ثم قومي بتشكيلها على شكل أصابع رفيعة.

ضعي الأصابع في صينية مبطنة بورق الزبدة، مع ترك مسافة بين كل واحدة والأخرى.

باستخدام شوكة، قومي بعمل خطوط على سطح الأصابع لتشكيل "رموش" مميزة.

ادخلي الصينية إلى الفرن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لون الرموش ذهبيًا.

بعد إخراج الرموش من الفرن، اسكبي الشربات البارد عليها فورًا.

اتركيها لتتشرب الشربات وتبرد قليلًا قبل التقديم.

- حلويات رمضان سهلة

طريقة عمل الجلاش الحلو

مكونات الجلاش الحلو

1 عبوة من عجينة الجلاش (حوالي 20 ورقة)

1/2 كوب من السمن أو الزبدة المذابة

1 كوب من المكسرات المجروشة (مثل الفستق أو اللوز أو الجوز) (اختياري)

1 كوب من السكر

1 كوب من الماء

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء الزهر (اختياري)



طريقة تحضير الجلاش الحلو

في قدر على النار، ضعي الماء مع السكر وقلبي حتى يذوب السكر.

دعي المزيج يغلي لمدة 10 دقائق على نار متوسطة حتى يصبح الشربات كثيفًا.

ضيفي ماء الورد أو ماء الزهر إذا رغبتِ، ثم اتركيه ليبرد.

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

في صينية مدهونة بالسمن أو الزبدة، ضعي أول ورقة من الجلاش وادهنيها بالسمن المذاب باستخدام فرشاة.

كرري العملية بوضع ورقة جلاش تلو الأخرى، مع دهن كل طبقة بالسمن.

بعد وضع حوالي 7-8 طبقات من الجلاش، وزعي المكسرات المجروشة بالتساوي على سطح الجلاش (اختياري).

ثم ضعي باقي الأوراق بنفس الطريقة (دهن كل طبقة بالسمن)، حتى تنتهي كمية الجلاش.

بعد أن تنتهي من وضع كل الطبقات، استخدمي سكينًا حادًا لتقطيع الجلاش إلى مربعات أو معينات.

ادخلي الصينية إلى الفرن لمدة 25-30 دقيقة أو حتى يصبح الجلاش ذهبياً ومقرمشاً.

بعد إخراج الجلاش من الفرن، اسكبي عليه الشربات البارد فورًا.

اتركيه لبضع دقائق حتى يتشرب الشربات جيدًا.



- حلويات رمضان سهلة وسريعة بدون فرن



مهلبية بالشوكولاتة

مكونات المهلبية بالشوكولاتة

4 أكواب من الحليب

1/2 كوب من السكر

1/4 كوب من النشا

1/4 كوب من الكاكاو البودرة

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة تحضير المهلبية بالشوكولاتة

1. في وعاء، امزجي الحليب مع السكر والنشا والكاكاو.

2. ضعي الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتكاثف.

3. ضيفي الفانيليا وامزجي جيدًا.

4. اسكبي المهلبية في أكواب التقديم واتركيها لتبرد تمامًا.

5. ضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين ثم قدميها