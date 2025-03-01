محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والخيم الرمضانية

لضمان سلامة المواطنين وتوفير بيئة آمنة خلال شهر رمضان المبارك، وجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مديريات الصحة، سلامة الغذاء، التموين، الطب البيطري، ومباحث التموين، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمنافذ التجارية خلال شهر رمضان المعظم. تأتي هذه الحملات لضمان تقديم خدمات ومنتجات صحية وآمنة للمواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء المواد الغذائية في الشهر الفضيل.

وأكد الجندي ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المطاعم والخيم الرمضانية في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك للتأكد من التزامها بكافة الاشتراطات الصحية والنظافة، وتقديم وجبات غذائية سليمة للمواطنين. كما شدد على أهمية مراقبة محلات بيع العصائر والمشروبات الرمضانية التي تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين، لضمان سلامتها وجودتها وحمايتها من أي ممارسات غير قانونية قد تهدد صحة المواطنين.

وفي سياق متصل، أكد الجندي أن المحافظة ستواصل التصدي بحسم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، التي باتت تشكل خطرًا جسيمًا على المواطنين، وخاصة الأطفال والشباب. وأوضح أنه تم تكثيف الرقابة على محلات بيع ألعاب الأطفال، والقيام بحملات مفاجئة لضبط أي مخازن أو محلات تبيع الألعاب النارية كما وجه المحافظ باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين لردعهم، حفاظًا على سلامة المجتمع.

وشدد محافظ الغربية على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على توفير بيئة آمنة وصحية لجميع المواطنين خلال شهر رمضان، وتوفير سبل الوقاية من أي مخاطر صحية أو اجتماعية قد تهدد سلامتهم.