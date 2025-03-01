كبرت .. ابنة شيرين عبد الوهاب تظهر معها في إعلان رمضاني

ظهرت هنا -ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب- مع والدتها في إعلان إحدى شركات المحمول بمصر، خلال الموسم الرمضاني الجاري.

وقدمت شيرين عبد الوهاب، الأغنية الدعائية لـ الإعلان الخاص بإحدى شركات المحمول، وفي نهاية الإعلان ظهرت مع ابنتها «هنا» وهي تحتضنها.

ظهور هنا مع والدتها شيرين عبد الوهاب، جاء بعد غياب امتد لسنوات قلبلة، ولوحظ أن ابنة شيرين بدت أكثر نضجا بعدما كبرت.

شيرين عبد الوهاب وابنتها

أخر ظهور لـ ابنة شيرين

شيرين - وما زال ع البال

في 17 يناير الماضي، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم ومازال ع البال، عبر قناتها على تطبيق تليجرام.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، بوستر الأغنية وعلقت: «ومازال ع البال .. اسمعوها على تليجرام دلوقتي .. كلمات تامر حسين .. ألحان مدين .. توزيع توما».

أعمال شيرين عبد الوهاب

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية أحدث أغانيها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية على “تليجرام”.

وأغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.

طرحت شيرين عبد الوهاب 6 أغانٍ من ألبومها الجديد، خلال الفترة الماضية، وهي "قالك نسيني، بتمنى أنساك، عسل حياتي، يقابل حبيبي، ما زال على البال، هنحتفل" ، حيث حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.