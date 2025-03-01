مواقيت الصلاة أول يوم رمضان

فى أول أيام شهر رمضان المبارك يبحث الكثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة فى مصر ، لأداء الصلاة فى وقتها الصلاة، لان أفضل الأعمال بعد التوحيد الصلاة على وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها).

وفى السطور التالية سوف نستعرض مواقيت الصلاة الخمس اليوم السبت 1-3-2025 فى عدد من محافظات مصر.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاة الفجر 4:56 ص

موعد صلاة الظهر 12:08 ص

موعد صلاة العصر 25: 3

موعد صلاة المغرب 5:54 م

موعد صلاة العشاء 7:11

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:00 ص

موعد صلاة الظهر 12:13

موعد صلاة العصر 3:29

موعد صلاة المغرب 5:58 م

موعد صلاة العشاء 7:16 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:52

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:21 م

موعد صلاة المغرب 5:50 م

موعد صلاة العشاء 7:07 م.



مواقيت الصلاة فى مطروح

موعد أذان الفجر : 5:10 صباحا

موعد الشروق : 6:38 صباحا

‎موعد أذان الظهر: 12:23مساء

موعد أذان ‎العصر: 3:41 مساء

‎موعد أذان المغرب : 6:09 مساء

موعد أذان ‎العشاء: 7:28 مساء

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:44

وقت صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 3:14 م

وقت صلاة المغرب 5:44 م

وقت صلاة العشاء 6:58 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:50 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 22: 3

موعد صلاة المغرب 5:52 م

موعد صلاة العشاء 7:05

مواقيت الصلاة في الجيزة

- موعد صلاة الفجر 4:56 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:09 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:27 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:13 مساءً.

مواقيت الصلاة في القليوبية

- موعد صلاة الفجر 4:55 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:07 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:11 مساءً.



ماذا يقال عند سماع الآذان

يستحب للمسلم عند سماع الأذان، أن يردد خلف المؤذن بنفس كلماته، إلا عند قول: "حي على الصلاة" و"حي على الفلاح"، فيقول:

"لا حول ولا قوة إلا بالله".

وبعد انتهاء الأذان، يُستحب قول الدعاء المأثور عن النبي ﷺ:

"اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته".

ومن المستحب أيضًا الصلاة والسلام على النبي ﷺ بعد الأذان، وقول:

"رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمدٍ ﷺ نبيًا ورسولًا".

ويمكن الدعاء بين الأذان والإقامة، فهو وقت تُستجاب فيه الدعوات، كما قال النبي ﷺ:

"الدعاء لا يُرد بين الأذان والإقامة" (رواه الترمذي وأبو داود).