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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بأسعار مخفضة.. محافظ بورسعيد يفتتح رابع معارض “أهلاً رمضان"

محافظ بورسعيد يواصل افتتاح رابع معارض “أهلاً رمضان
محافظ بورسعيد يواصل افتتاح رابع معارض “أهلاً رمضان
محمد الغزاوى

افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، معرض “أهلاً رمضان” التابع لمديرية الزراعة بحي الضواحي، والذي يهدف إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام، والمهندس كامل تويج، مدير مديرية الزراعة.

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق بين الوزارة والمحافظة، بهدف دعم محدودي الدخل والتخفيف من حدة الغلاء خلال شهر رمضان المبارك.

وخلال جولته داخل المعرض، تفقد المحافظ مختلف الأقسام التي تضم السلع الأساسية، السكر، الزيوت، المكرونة، التمور، وياميش رمضان، وأشاد بجودة المنتجات والأسعار التنافسية التي تقل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الخارجية.

وجولة مفاجئة لمتابعة الأسعار 

و استمرارًا لجولاته المفاجئة، تفقد اللواء محب حبشي ،معرض “أهلاً رمضان” التابع للغرفة التجارية، ومعرض “أهلاً رمضان – داون تاون العرب”، حيث تفقد توافر السلع الأساسية، وتأكد من التزام التجار بالأسعار المخفضة التي تم الإعلان عنها.

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المواطنين حول الأسعار وجودة المنتجات، ومدى رضاهم عن توافر السلع الأساسية في المعارض،وأكد أن الدولة حريصة على توفير جميع الاحتياجات الغذائية بأسعار مناسبة، لضمان عدم استغلال المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام البائعين بتوفير المنتجات بأسعار عادلة وفق جهود الدولة لتحقيق استقرار الأسواق، مؤكدًا استمرار الرقابة لمنع أي تلاعب بالأسعار، ومتابعة المخزون الاستراتيجي للسلع لضمان توفرها طوال شهر رمضان.

بورسعيد أخبار محافظة بورسعيد أهلا رمضان

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