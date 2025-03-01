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أخبار التكنولوجيا| تغير أيقونة فيسبوك ماسنجر.. جوجل تبتكر نظاما أكثر أمانا لـ Gmail.. واتساب يطلق ميزات جديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| تغير أيقونة فيسبوك ماسنجر.. جوجل تبتكر نظاما أكثر أمانا لـ Gmail.. واتساب يطلق ميزات جديدة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى بلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي ..


وداعا لرسائل SMS.. جوجل تبتكر نظاما أكثر أمانا لمستخدمي Gmail
 

تحظي خدمة البريد الإلكتروني جيميل Gmail من جوجل، بشعبية كبيرة بين الملايين حول العالم، ويرجع ذلك لعدة أسباب، حيث تعد الخدمة مجانية وسهلة الاستخدام، وتتناسب مع أجهزة الآيفون والأندرويد، وكذلك مع أنظمة ماك وويندوز، إضافة إلى قدرتها على مزامنة البيانات عبر جميع الأجهزة بشكل فوري.


 

واتساب يطلق مجموعة من الميزات الجديدة في فبراير 2025
 

بذلت شركة واتساب جهودا ملحوظة هذا الشهر، حيث أطلقت أخيرا مجموعة من الميزات المرتقبة منذ سنوات، حيث قدمت خدمة المراسلة الشهيرة تحسينات وميزات جديدة قد تكون مرت على البعض دون أن يلاحظها، لكنها تستحق تسليط الضوء عليها، خلال هذه المقالة سنستعرض جميع الميزات الجديدة التي تم إضافتها للتطبيق خلال شهر فبراير 2025.


 

آبل تطرح رسميا هاتف iPhone 16e للبيع
 

طرحت شركة آبل، رسميا هاتفها الجديد iPhone 16e للبيع في الأسواق، والذي يعد الإصدار الأقل تكلفة في سلسلة هواتف آيفون 16، وهو متاح حاليا للبيع في 59 دولة حول العالم.


 

أجهزة شاومي التي ستفتقد تحديث HyperOS 2.1.. هل موبايلك بينهم؟
 

يقدم نظام التشغيل الجديد من شاومي HyperOS 2.1 مجموعة من الميزات الجديدة والتحسينات التي تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم بشكل عام وتحسين أداء البرمجيات. 


 

أندرويد في خطر.. 5 قواعد يجب اتباعها لحماية هاتفك
 

تزداد التحذيرات حول سلامة أجهزة أندرويد، مع تزايد هجمات المحتالين الإلكترونيين، وانتشار التطبيقات المزيفة والبرامج الضارة، وهو ما يتطلب أن تكون حذرا وتتبنى بعض الممارسات الأمنية لحماية جهازك.


 

عودة للون الأزرق.. ميتا تغير أيقونة فيسبوك ماسنجر بعد 5 أعوام
 

في الآونة الأخيرة، بدأ مستخدمو أنظمة التشغيل المختلفة في ملاحظة تغيير ملحوظ في تطبيق فيسبوك ماسنجر، حيث تم استبدال الأيقونة المتعددة الألوان بالأيقونة القديمة ذات اللون الأزرق، والتي تأتي بشكل سحابي. 


 

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