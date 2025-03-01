استقرار أسعار الفراخ والبيض في أول أيام شهر رمضان بالوادي الجديد

في أول أيام شهر رمضان المبارك، شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد استقرارًا نسبيًا في أسعار الدواجن والبيض. فيما يلي قائمة بأبرز الأسعار الموجودة بأسواق المحافظة.

أسعار الدواجن

الفراخ البيضاء: سجل سعر الكيلو 95 جنيهًا.

الفراخ البلدي: بلغ سعر الكيلو حوالي 130 جنيهًا.

البط: وصل سعر الكيلو إلى 135 جنيهًا.

البانيه: بلغ سعر الكيلو 250 جنيهًا.



أسعار البيض:

كرتونة البيض الأبيض: تراوح سعرها بين 150 و155 جنيهًا.

كرتونة البيض الأحمر: تراوح سعرها بين 153 و155 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي: تراوح سعرها بين 140 و145 جنيهًا.



استقرار نسبي وسط إقبال متزايد

مع حلول شهر رمضان المبارك، تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد نشاطًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء، حيث يزداد الإقبال على شراء الدواجن والبيض باعتبارهما من المكونات الأساسية على موائد الإفطار والسحور.

ورغم ارتفاع الطلب، فإن الأسعار تشهد استقرارًا نسبيًا مقارنةً بالفترات الماضية، وسط جهود حكومية لضبط الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة. وتظل الفراخ البيضاء الأكثر طلبًا نظرًا لتناسب سعرها مع مختلف الفئات، بينما يفضل البعض الدواجن البلدي والبط لطعمها المميز، خاصةً في الولائم والعزائم الرمضانية.

أما البيض، فيشهد إقبالًا كبيرًا، خاصةً البيض الأحمر والأبيض، نظرًا لاستخدامه في إعداد وجبات السحور والحلويات الرمضانية. ومع توفر المعروض بكميات مناسبة، تحافظ الأسعار على مستوى متوازن يلبي احتياجات المستهلكين خلال الشهر الكريم.

ومع حلول شهر رمضان المبارك، تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد نشاطًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء، حيث يزداد الإقبال على شراء الدواجن والبيض باعتبارهما من المكونات الأساسية على موائد الإفطار والسحور.

ورغم ارتفاع الطلب، فإن الأسعار تشهد استقرارًا نسبيًا مقارنةً بالفترات الماضية، وسط جهود حكومية لضبط الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة. وتظل الفراخ البيضاء الأكثر طلبًا نظرًا لتناسب سعرها مع مختلف الفئات، بينما يفضل البعض الدواجن البلدي والبط لطعمها المميز، خاصةً في الولائم والعزائم الرمضانية.

أما البيض، فيشهد إقبالًا كبيرًا، خاصةً البيض الأحمر والأبيض، نظرًا لاستخدامه في إعداد وجبات السحور والحلويات الرمضانية. ومع توفر المعروض بكميات مناسبة، تحافظ الأسعار على مستوى متوازن يلبي احتياجات المستهلكين خلال الشهر الكريم.