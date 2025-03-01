فرمان جديد من كولر بشأن بن شرقي قبل مواجهة طلائع الجيش

يواصل النجم المغربي أشرف بن شرقي تألقه بقميص النادي الأهلي، بعدما نجح في تقديم أداء مميز خلال المباريات الأخيرة، ليصبح ورقة رابحة في حسابات المدرب كولر، الذي قرر الدفع به أساسيًا في مواجهة طلائع الجيش المقبلة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقدم بن شرقي مستويات كبيرة مع الأهلي خلال المباراتين الذي شارك بهما رفقة الفريق أمام الزمالك وحرس الحدود، حيث نجح خلالهم في تسجيل هدفين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره طلائع الجيش، ومن المقرر أن تجمع الفريقين الأربعاء المقبل، ضمن ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوم الأربعاء القادم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد لقاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.