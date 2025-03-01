خريطة كاملة بـ مواعيد مسلسلات رمضان 2025 وقنوات العرض

خريطة مسلسلات رمضان 2025 مواعيدها وقنوات العرض .. أصبحت الأكثر بحثًا خلال الساعات القليلة الماضية، تزامنًا مع بدء انطلاق الخريطة الدرامية الرمضانية كاملة، استعدادًا لشهر مفعم بالأحداث ما بين الكوميديا والأكشن والموضوعات الاجتماعية.

في هذا التقرير نرصد مواعيد وقنوات عرض مسلسلات رمضان 2025 على كل من قنوات «الحياة، وon، وdmc، وmbc مصر».

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مواعيد عرض مسلسلات وبرامج الحياة في رمضان 2025

وكشفت قناة «الحياة» عن خريطة برامج ومسلسلات رمضان 2025، التي من المقرر أن تعرضها خلال موسم رمضان 2025، حيث نشرت الصفحة الرسمية للقناة وقالت لجمهورها: «وعد هتتبسطوا”.

برنامج «الدنيا بخير» تقديم لمياء فهمي.

يعرض في الساعة 45: 6 صباحا بعد، والاعادة الساعة 45: 2 مساء.

بودكاست «بداية»

يعرض الساعة 9 صباحا والإعادة الساعة 3: 15.

4 شارع شريف تقديم شريف مدكور

يعرض الساعة 3: 45 مساء.

«العباقرة»

يعرض الساعة 7: 45 ويعاد 4: 15

الإمام الطيب تقديم فضيلة شيخ الأزهر الامام احمد الطيب

يعرض الساعة 4 صباحا ويعاد 5: 30 مساء

«استلام فوري»

يعرض الساعة 7: 15 ويعاد 6 مساء

أجمل ناس تقديم عمرو الليثي

يعرض الساعة 4: 45 صباحا ويعاد 6 مساء

صلاة التراويح الساعة 7: 15 مساء

«أثينا» بطولة ريهام حجاج

يعرض الساعة 1: 15 وبعد الفطار الساعة 8: 15

«حكيم باشا» بطولة مصطفي شعبان

يعرض 9: 30 بعد الفطار ويعاد 2: 30 صباحا

«فهد البطل» بطولة أحمد العوضي

يعرض بعد الفطار 10: 30 ويعاد 5 فجرا

«مدفع رمضان» تقديم محمد رمضان

يعرض في الساعة 12 صباحا ويعاد 12 مساء.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2025 على قناة «ON»

وأعلنت قناة «ON”، عن الخريطة الكاملة لمسلسلاتها وبرامجها خلال شهر رمضان 2025، والذي يضم مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية والبرامج الترفيهية والدينية، حيث أعلنت عن مواعيد العرض والإعادة.

مسلسل «كامل العدد++» للنجوم دينا الشربيني وشريف سلامة.

يعرض 6 مساءً، الإعادة 1: 30 ظهرًا، و1: 30 صباحًا.

مسلسل «النص” للفنان أحمد أمين

يعرض الساعة 7: 15 مساءً، والإعادة 10: 30 صباحًا – 2: 45 صباحًا.

«ولاد الشمس» لـ محمود حميدة، طه دسوقي، عصام عمر.

يعرض الساعة 8: 30 مساءً، الإعادة 3: 30 صباحًا – 5: 30 صباحًا.

مسلسل «فهد البطل» للفنان أحمد العوضي

يعرض 9: 45 مساءً، والإعادة 6: 45 صباحًا.

مسلسل «قلبي ومفتاحه» للنجوم آسر ياسين ومي عز الدين

يعرض الساعة 11: 00 مساءً، والإعادة 8: 00 صباحًا.

مسلسل «عقبال عندكو» للنجوم ايمي سمير غانم وحسن الرداد

يعرض 1 الساعة 2: 15 بعد منتصف الليل، والإعادة 9: 15 صباحًا.

برنامج «أحلى أكلة»

يعرض الساعة 12: 30 ظهرًا.

برنامج «الإمام الطيب»

يعرض الساعة 3: 00 عصرًا، والإعادة 5: 00 صباحًا.

برنامج «نفوس»

يعرض 5: 15 مساءً، الإعادة 12: 00 ظهرًا – 4: 00 صباحًا.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2025 على قناة «DMC»

كشفت قناة «DMC”عن خريطة البرامج والمسلسلات، التي من المقرّر أن تعرضها خلال موسم رمضان 2025.

برنامج «مدفع رمضان» للفنان محمد رمضان.

يعرض في تمام الساعة 6 مساءً بعد الفطار مباشرةً، والاعادة الساعة 4 صباحًا.

مسلسل «إخواتي» بطولة النجوم نيللي كريم

يعرض الساعة 7 مساءً، والاعادة 1 ونصف صباحًا، وأخرى الساعة 9 صباحًا.

مسلسل «وتقابل حبيب” للفنانة ياسمين عبدالعزيز.

يعرض الساعة 8 ونصف مساء، والاعادة الساعة 8 صباحا، والثالثة عصرا.

مسلسل «الكابتن” لـ الفنان أكرم حسني.

يعرض الساعة 9: 45 والاعادة 8 صباحا.

مسلسل «شهادة معاملة أطفال” للفنان محمد هنيدي.

يعرض الساعة 11 مساء، والاعادة 10: 30 صباحا.

مسلسل «جودر” بطولة الفنان ياسر جلال.

يعرض الساعة 12: 15، والاعادة الساعة 6: 15 صباحا.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان على MBC مصر

وكشفت قناة «إم بي سي مصر- MBC مصر»، مواعيد عرض وإعادة مسلسلات رمضان 2025 عبر شاشتها خلال الشهر الكريم.

مسلسل «المداح 5»

يعرض يوميًا في الساعة 8 مساءً، مع إعادة العرض في الساعة 12 ظهرًا.

مسلسل «أشغال شقة جدا»

يعرض الساعة 9 مساءً، ويعاد في الساعة 3 عصرا.

مسلسل «العتاولة 2»

يعرض يوميًا في الساعة 7 مساءً، مع إعادة الساعة 2 ظهرًا.

مسلسل «نص الشعب اسمه محمد»

يعرض يوميًا في الساعة 4 مساءً.

مسلسل «منتهي الصلاحية»

يُعرض يوميًا في الساعة 1 صباحًا، ويعاد عرضه في الساعة 5 مساءً.

مسلسل «سيد الناس»

يعرض يوميًا في تمام الساعة 10 مساءً.

مسلسل «إش إش»

يُعرض يوميًا في الساعة 11 مساءً، مع إعادة عرض في الساعة 5 صباحًا.

مسلسل «باكو 80»

يُعرض يوميًا في الساعة 12 صباحًا