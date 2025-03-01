مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة2 .. عودة عبد الستار الكف للحياة بعد 20 سنة غيبوبة

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل شهادة معاملة أطفال العديد من الأحداث بعض دخول عبد الستار الكف (محمد هنيدي) فى غيبوبة بعد تعرضه لحادث.

-إفاقة عبد الستار الكف ( محمد هنيدي) من الغيبوبة بعد 20 سنة بعد نجاح تجربة دكتورة سما منصور (نهى عابدين).

-المستشفى تقرر اعطاء عبد الستار الكف شهادة معاملة أطفال للتعامل معه .

عبد الستار الكف (محمد هنيدي) يكتشف ان زوجته مقبولة (سما ابراهيم) تزوجت من المحامي سعد الحامي (صبري فواز) وعودة عبد الستار الكف لمنزله.



عبد الستار الكف يذهب لمكتبه مع دكتورة سما (نهى عابدين) ويلتقى بالمساعد الخاص به عطية (محمود حافظ).

القنوات الناقلة لمسلسل شهادة معاملة أطفال

ومن المقرر ان يعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال عبر القنوات والمنصات التالية: قناة «cbc».، قناة «dmc» ، قناة «ON» ، قناة «الحياة»، منصة watch it.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.