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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لو بتشرب سجاير .. 5 خطوات للإقلاع عن التدخين نهائيا

التدخين
التدخين
نهى هجرس

يؤدي التدخين إلى تقليل متوسط ​​العمر المتوقع وجودته بشكل كبير، حيث يفقد الرجال 17 دقيقة والنساء 22 دقيقة لكل سيجارة، وقد يفقد المدخنون مدى الحياة ما يصل إلى 10 سنوات، يؤدي الإقلاع عن التدخين في أي عمر إلى تحسين متوسط ​​العمر، حتى في سن 75 عامًا. 

طرق طبيعية تساعدك على الإقلاع عن التدخين

الإقلاع عن التدخين ليس بالأمر السهل، ولكنه ممكن، إليك بعض النصائح لمساعدتك على النجاح: 

 حدد موعدًا للإقلاع والتزم به. 

حدد المحفزات، ما هي المواقف أو المشاعر التي تجعلك ترغب في التدخين؟ بمجرد معرفة المحفزات، يمكنك تطوير استراتيجيات للتعامل معها. 

ابحث عن الدعم، تحدث إلى طبيبك وعائلتك وأصدقائك، هناك أيضًا العديد من مجموعات الدعم والموارد المتاحة عبر الإنترنت. 

فكر في تناول الأدوية، هناك أدوية يمكن أن تساعد في تقليل الرغبة الشديدة وأعراض الانسحاب. 

ابحث عن بديل صحي للتدخين، قد يكون هذا شيئًا مثل ممارسة الرياضة أو مضغ العلكة أو شرب الماء. 

تجنب المحفزات، ابتعد عن المواقف أو الأشخاص الذين يجعلونك ترغب في التدخين. 

كافئ نفسك على تقدمك، سيساعدك هذا على البقاء متحفزًا. 

لا تخف من طلب المساعدة، الإقلاع عن التدخين عملية صعبة، لكن ليس عليك القيام بذلك بمفردك. 

المصدر Cleveland clinic 

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