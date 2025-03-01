رضا حامد يكشف عن مشاركته في مسلسل شهادة معاملة أطفأل .. خاص

عبر الفنان رضا حامد عن سعادته بالمشاركة في مسلسل شهادة معاملة أطفأل الذي يتم عرضه حاليا في رمضان 2025

قال رضا حامد في تصريحات خاصة لصدي البلد " بجسد شخصية حماه النجم محمد هنيدي و والد الفنانه (سماء إبراهيم) خلال أحداث المسلسل و هو من درس له المحاماة و مشاركتي كضيف شرف خلال أحداث العمل.

واضاف رضا حامد “ سعيد بالعمل مع النجم محمد هنيدي والمخرج سامح عبد العزيز وسعيد بالعمل مع كل فريق العمل”.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.