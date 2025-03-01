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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل تستهدف إنشاء 73 محـورًا وكوبري على النيل بحلول 2030 .. صور

محاور النيل
محاور النيل
حمادة خطاب

كشفت وزارة النقل في تقرير تفاصيل المحاور التنموية على النيل، التي تم تنفيذها، وأحدث تصور جوي لها.
 

و تنفيذ  المحاور  التنموية على النيل يأتي في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في يونيو 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محاور عرضية متكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط

وقبل 2014  تم تنفيذ  38 كوبري ، وفي عام 2014 تم التخطيط لإنشاء 35 محورا جديدا على النيل منها 22 محور بالصعيد ، و من 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 18 محورا لتصبح عدد المحاور 56 محورا، وجار تنفيذ 17 محورا حتى عام 2030 ليصل إجمالي عدد المحاور إلى 73 محـورا وكوبري

وهذه المشروعات العملاقة يتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية وطنية متخصصة وتوفر الالاف من فرص العمل للشباب.

عبدالفتاح السيسي وزارة النقل المحاور التنموية على النيل

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