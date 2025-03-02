قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وطريقة استخراجه
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان 2025 .. اعرف هتفطر امتى؟
بقيمة 4 مليارات دولار .. أمريكا تُسرّع تسليم شحنة أسلحة «ضخمة» لإسرائيل
للراغبين في تجديد رخص القيادة.. وحدات مرورية مميزة بعدد من المولات | تعرف عليها
رمضان 2025.. عيد أبو الحمد يكشف تفاصيل دوره في «شهادة معاملة أطفال»|فيديو وصور
جرمانا السورية تستعيد هدوءها.. صراع داخلي وتهديدات إسرائيلية بحماية الدروز
«إيسكو» يفاجئ الجميع: احتفلت أمام ريال مدريد من أجل زوجتي.. والملكي في قلبي للأبد
العوضي في فخ رامز جلال.. وسؤال مفاجئ عن ياسمين عبدالعزيز يحرجه على الهواء
أسعار الدواجن اليوم الأحد بالبورصة والأسواق .. الكيلو بكام؟
مواصفات هافال H7 موديل 2025 في السعودية .. صور
رئيس البرازيل ينتقد شجار ترامب وزيلينسكي: «مشهد بشع غير مسبوق في الدبلوماسية»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب صحفي: اجتماع مجلسي النواب والأعلى لليبيا بالقاهرة يحمل رسائل مهمة

ليبيا
ليبيا
أسامة علي

قال الكاتب الصحفي أشرف عبدالغني، إن هناك مجموعة من الرسائل المهمة التي أسفر عنها اجتماع القاهرة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين.

وأضاف عبدالغني في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن أولى هذه الرسائل ضرورة أن يكون الحل للأزمة الليبية حلًا ليبيًا، بمعنى أن القوى والمؤسسات في الداخل الليبي هي المنوط بها التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها ليبيا وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

البعثة الأممية

وأشار إلى أن الرسالة الثانية التأكيد على أن البعثة الأممية يجب أن تلتزم بالأدوار المنوط القيام بها في الداخل الليبي، موضحًا أن البعثة الأممية كان لها العديد من الأدوار المتشابكة والمتغيرة في ليبيا والتي أدت إلى تعقيد الأمور وليس حلها.

https://www.youtube.com/live/LQVgU_0zHkY?si=nuAok54MjNHmbjY7

ليبيا اخبار التوك شو صدى البلد دولة ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل رفع المرتبات حسب الدرجة بعد إعلان الحكومة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل رفع المرتبات حسب الدرجة بعد إعلان الحكومة

احمد العوضي

رد فعل مثير من شقيق ياسمين عبد العزيز على حلقة العوضي مع رامز جلال

تموين

التطبيق اليوم.. زيادة ببطاقات التموين لتلك الفئات

سقوط أمطار

أمطار متفاوتة الشدة لمدة يومين.. تحذير من الأرصاد للمواطنين

العوضي

أحمد العوضي يكشف عن موعد زواجه في "رامز إيلون مصر"

الشيخ عمرو البدري من صلاة التراويح

قرأ ثلث القرآن .. من هو الشيخ عمرو البدري صاحب تريند التراويح؟

إبراهيم شيكا

تدهورت حالته الصحية.. نقل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق للعناية المركزة

ارشيفية

جحود الأبناء.. ابن يتخلص من والده ويشعل النيران بجسده بإحدى قرى الدقهلية

ترشيحاتنا

سعر الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 1-3-2025

هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024

سعر الدينار الكويتي

آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي اليوم 1-3-2025

بالصور

مسلسل جودر2 الحلقة1 .. تارا عماد تطلب الزواج من ياسر جلال

تارا عماد وياسر جلال
تارا عماد وياسر جلال
تارا عماد وياسر جلال

في أول أيام رمضان.. صحة الشرقية تضبط 31 طن مخللات فاسدة بأولاد صقر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أكلة عزومات رمضان .. طريقة عمل المحشي المشكل

المحشي المشكل
المحشي المشكل
المحشي المشكل

مفاجأة | الكرش له فوائد .. دراسة تكشف أهميته للمخ .. وشرط الاستفادة منه

الكرش
الكرش
الكرش

فيديو

طلاسم مسلسل المداح

طلاســ.م مسلسل المداح.. أستاذ تفسير بجامعة الأزهر يحسم الجدل حول أضرارها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد