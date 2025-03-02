كاتب صحفي: اجتماع مجلسي النواب والأعلى لليبيا بالقاهرة يحمل رسائل مهمة

قال الكاتب الصحفي أشرف عبدالغني، إن هناك مجموعة من الرسائل المهمة التي أسفر عنها اجتماع القاهرة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين.

وأضاف عبدالغني في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن أولى هذه الرسائل ضرورة أن يكون الحل للأزمة الليبية حلًا ليبيًا، بمعنى أن القوى والمؤسسات في الداخل الليبي هي المنوط بها التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها ليبيا وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

البعثة الأممية

وأشار إلى أن الرسالة الثانية التأكيد على أن البعثة الأممية يجب أن تلتزم بالأدوار المنوط القيام بها في الداخل الليبي، موضحًا أن البعثة الأممية كان لها العديد من الأدوار المتشابكة والمتغيرة في ليبيا والتي أدت إلى تعقيد الأمور وليس حلها.

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