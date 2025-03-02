جاسيكا حسام الدين: سعيدة بالمشاركة في «كامل العدد ++».. والكواليس عائلية ومليئة بالمفاجآت|شاهد

أعربت الفنانة جاسيكا حسام الدين عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "كامل العدد ++"، الذي يُعرض حاليًا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وقالت جاسيكا في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أجسد في العمل شخصية (أمينة)، ابنة (ليلى) التي تقدمها الفنانة دينا الشربيني."

وأضافت: "الكواليس جميلة جدًا وتسودها أجواء أسرية رائعة. أنا سعيدة للغاية بردود الأفعال، وكنت متحمسة جدًا للجزء الثالث من المسلسل. هناك العديد من المفاجآت التي سيشهدها العمل."

واختتمت جاسيكا حديثها قائلة: "سعيدة بالتعاون مع فريق العمل بالكامل، فالكواليس مليئة بالحب والطاقة الإيجابية."

يذكر أن مسلسل "كامل العدد ++" مكوّن من 15 حلقة، وهو من بطولة:

دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، إنجي المقدم، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، سيليا، ألفت إمام، حسين فهمي، مريم الخشت.

المسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ومن إخراج خالد الحلفاوي.



