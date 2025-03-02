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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عملتها رنة تليفوني.. محمد رمضان يجبر بخاطر سيدة فائزة بـ100 ألف جنيه في برنامجه|شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان
علا محمد

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، من أحد مشاهد برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة "dmc".

وظهر  محمد رمضان  في الفيديو برفقة سيدة مصرية فازت في حلقة الأمس من البرنامج بجائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وعند إعلان فوزها تفاجأت قائلة: "الصلاة على النبي"، ليعلق رمضان على الفيديو قائلاً: "أنا عملتها رنة تليفوني (بالصلاة ع النبي)".

شاهد :

https://www.instagram.com/reel/DGq7j_rI3b2/?igsh=MWJrZjl4cWhtdXp5dA==


وأعلن الفنان محمد رمضان عن سؤال المسابقة الجديد في برنامجه "مدفع رمضان"، والتي تبلغ قيمتها 300 ألف جنيه، وكشف أن السؤال هو: "كم مرة رددتُ كلمة (مدفع رمضان) خلال حلقة اليوم؟"، مشيرًا إلى أن الفائز سيحصل على جائزة مالية قدرها 300 ألف جنيه.

وخلال الحلقة الأولى من البرنامج، قال محمد رمضان: "مبروك لكل الكسبانين.. شايفك وسامعك يا اللي بتقول أنا استفدت إيه؟ أنا ما قابلتكش صدفة، هتكسب إزاي؟ أنا هقولك تكسب إزاي.. من الآخر أنا بتلكِّك عشان أكسِّبَك".

الفائز في أولى حلقات برنامج "مدفع رمضان"
أعلن محمد رمضان عن تفاصيل أولى مسابقات البرنامج، والتي كانت عبارة عن اختيار شخص يستخدم هاتفًا محمولًا بدون كاميرا للفوز بجائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وتم اختيار الفائز من أمام محطة مصر، وسط حضور جماهيري كبير، ليحصل على الجائزة وسط أجواء من الفرحة والاحتفال.

محمد رمضان سيدة مدفع رمضان

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