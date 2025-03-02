عايدة رياض تكشف السر الحقيقي وراء لقب نمبر وان لـ محمد رمضان

أوضحت الفنانة عايدة رياض حقيقة التصريح المنسوب إليها بشأن تفضيلها العمل مع محمد رمضان على أحمد السقا، مؤكدة أن الأمر تم تحريفه ولم يكن بهذه الصيغة على الإطلاق.



وقالت خلال حديثها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: “الموضوع ليس كما تم تداوله، فأنا لم أقل أنني أفضل محمد رمضان على أحمد السقا نحن لدينا نجوم كبار، وكل واحد منهم يمثل قيمة فنية عظيمة، سواء أحمد السقا أو كريم عبد العزيز أو أحمد عز أو هنيدي أو محمد سعد لا يمكن المقارنة بينهم بهذا الشكل، لأن كل فنان له تاريخه ومكانته، والسقا نجم كبير وصاحب تاريخ طويل في السينما والدراما، ولا أحد يستطيع إنكار ذلك.”



وعن تصريحها بشأن لقب "نمبر وان"، قالت: لم أقل أبدًا أن محمد رمضان هو نمبر وان رغم عدم امتلاكه تاريخًا طويلًا هذه الجملة تم اقتطاعها من سياقها وتحريفها رمضان فنان موهوب وحقق نجاحات كبيرة منذ ظهوره، لكنه لم يصرح بأنه نمبر وان إلا بعد موقف معين فقد حكى لي بنفسه أنه غضب عندما تم تداول فيلم وثائقي عنه بطريقة غير لائقة، مما دفعه للرد بتلك العبارة وهذا هو السبب الحقيقي وراء إطلاقه لهذا اللقب على نفسه."

