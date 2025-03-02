مسلم يعقد قرانه … زواج مسلم و يارا تامر

احتفل المطرب الشعبي مسلم ، بعقد قرانه على يارا تامر ، في أجواء عائليّة ، حيث أقتصر الحضور على الأهل فقط .

طرح المطرب مسلم، أحدث اغانيه والتي تحمل اسم مش قادر أنسى وذلك عبر اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

وجاءت أغنية "مش قادر أنسى" من كلمات مصطفى ناصر، وألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقى، عمرو الخضري، وهي من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

وكشف المطرب مسلم حكايته مع الوشم و قال إنه كان يتمنى أن يضع وشما من فترة كبيرة وكان معجب به جدا و حدد ميعاد مع مدرب أجنبي متميز وعند بدأ الأمر مرة واحدة كل شيء اتعاد أمامه وخاف من ربنا وارتجف و شعر بعدم الارتياح و الرضا ووقف الرسم علي الفور.

وأضاف عبر خاصية الاستوري عبر فيديو قصير على حسابه الخاص انستجرام :" قولت للمدرب عايز اقف دلوقتي محتاج أفكر خمس دقايق وبعد ما فكرت قولتله خلاص هلغى مش هرسم ومشيت بس مش قادر أقول قد إيه كنت مرتاح نفسيا وحسيت إن ربنا قد إيه راضي عني".

https://youtube.com/shorts/AxIw9dXLDhg?si=YXQ00Cai_HSTZTZ3

