ناهد السباعي تشعل الأجواء من كواليس «أشغال شقة».. وتكشف عن أحب أدوارها في رمضان

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها صورتين عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، برفقة الفنان هشام ماجد والفنان مصطفى غريب من كواليس مسلسلهم الرمضاني «أشغال شقة».

وعلقت قائلة: «من أحلى وألذ الأدوار اللي عملتها في حياتي.. يا رب تعجبكم. كل سنة وأنتم طيبين.. رمضان كريم».

وتفاعل معها جمهورها ومتابعوها، حيث نالت الصور ردود أفعال واسعة وإشادة كبيرة.

مسلسل «أشغال شقة» من بطولة هشام ماجد في دور الزوج، وأسماء جلال في دور الزوجة، وشيرين في دور والدة الزوج، وسلوى محمد علي في دور والدة الزوجة، إلى جانب مصطفى غريب، ومحمد محمود، ومحمد عبد العظيم.

ومن المقرر أن تظهر هذا الموسم مجموعة من الفنانات كضيفات شرف في أدوار العاملات بمنزل البطل هشام ماجد.

ومن أبرز الفنانات المشاركات: ناهد السباعي، نسرين أمين، آية سماحة، دنيا ماهر، وفدوى عابد، بالإضافة إلى الفنانة انتصار، التي سبق لها الظهور في الموسم الأول.