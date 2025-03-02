النظام الجديد يشعل المنافسة.. تعرف على تفاصيل الدور الثاني لدوري NILE

يُعد دوري NILE من أبرز المسابقات الكروية التنافسية، حيث يشهد صراعًا قويًا بين الأندية على حصد اللقب وتجنب الهبوط.

ومع انطلاق الدور الثاني، من المتوقع أن تزداد وتيرة الإثارة والمنافسة، خاصةً في ظل النظام الجديد الذي يهدف إلى تعزيز التحدي بين الفرق. وتُعتبر الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في رسم ملامح المنافسة حتى نهاية الموسم.

ومن المنتظر أن تعلن رابطة الأندية رسميًا خلال الأيام المقبلة عن موعد انطلاق الدور الثاني. وفيما يلي نستعرض تفاصيل ترتيب الفرق بعد نهاية الدور الأول، إلى جانب نظام المنافسة المرتقب:

ترتيب الفرق بعد نهاية الدور الأول:

بيراميدز – 39 نقطة

الأهلي – 36 نقطة

الزمالك – 29 نقطة

الأندية المتنافسة على لقب الدوري (مجموعة التتويج):

تضم مجموعة التتويج 9 أندية تتصارع على اللقب، وهي:

الأهلي

بيراميدز

الزمالك

المصري البورسعيدي

البنك الأهلي

سيراميكا كليوباترا

حرس الحدود

فاركو

طلائع الجيش

الأندية المتنافسة لتجنب الهبوط (مجموعة الهبوط):

تضم 9 أندية تسعى للبقاء في الدوري الممتاز، وهي:

زد

بتروجت

الاتحاد السكندري

غزل المحلة

سموحة

الجونة

الإسماعيلي

إنبي

مودرن سبورت

نظام الدور الثاني:

تُجرى قرعة لتحديد ترتيب مباريات الفرق.

لا تواجه أندية مجموعة التتويج فرق مجموعة الهبوط.

تستكمل الفرق مشوارها بنفس رصيد النقاط الذي حققته في الدور الأول.

تُراعى قاعدة تبادل الملاعب؛ فلا يلعب أي فريق مباراتين على أرضه أمام نفس الخصم.

التأهل للبطولات القارية: