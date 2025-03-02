لمواجهة جشع التجار.. حملات مكثفة للرقابة على الأسواق بكفر شكر

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر حملات مكثفة على الأسواق؛ لمتابعة حركة البيع والشراء ومواجهة جشع التجار فى المغالاة فى ارتفاع الأسعار.

قاد حسام مصطفى محمد نائب رئيس المركز والمدينة وإدارة البيئة و الحوكمة حملة للمرور على المحلات التجارية ومحلات الجزارة بنطاق المدينة بالإشتراك مع إدارتى الطب البيطري والتموين لمتابعة مد الالتزام بالقوانين والتعليمات حفاظا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار و عدد محضر بيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت المهندسة صفاء أمين رئيس مدينة كفر شكر باستمرار الحملات ومتابعة كافة محلات الجزارة والمحلات التجارية والتأكد من تواريخ الصلاحية ومدى صلاحية اللحوم والمنتجات والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حفاظا على الصحة العامة لكل مواطن وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تنفيذ لسيادة القانون.