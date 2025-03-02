إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوي

أصيب 7 أشخاص في الجيزة جراء حادث انقلاب سيارة سوزوكي أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره أخرى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره أخرى.



وبالفحص تبين انقلاب سيارة سوزوكي أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.