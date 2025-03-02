شوبير يشوق جماهيره لـ أولي حلقات برنامجه "الوش التاني"

شوق الإعلامي احمد شوبير متابعيه لـ حلقات برنامج ''الوش التاني'' على ONsportFM عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير :"انتظروا أولى حلقات برنامج ''الوش التاني'' على ONsportFM مع أحمد شوبير وحلقة مع النجم الكبير وليد توفيق الساعة 4 عصراً ".

كان قد كشف الإعلامي إبراهيم المنيسي، عن حقيقة إيقاف الإعلامي أحمد شوبير، مقدم برنامج "حارس الأهلي"، عبر قناة "الأهلي"، وذلك بعد الشكوى المقدمة ضده من نادي الزمالك.

وقال إبراهيم المنيسي، في فيديو نشره عبر موقع "يوتيوب": "فوجئت اليوم بأخبار كثيرة عن إيقاف أحمد شوبير، لأجل غير مسمى"، مؤكدًا:" هذا لم يحدث، القصة أن لجنة ضبط الأداء الإعلامي، اجتمعت بناء على شكوتي نادي الزمالك، وأحدثت توصية بإيقاف برنامج أحمد شوبير".

وأضاف: "لجنة ضبط الأداء الإعلامي رفعت التوصية إلى الأمانة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبدالعزيز، الذي لم يصدر منه حتى الأن أي قرار"

مؤكدًا: "لا يوجد أي قرار رسمي بإيقاف أحمد شوبير، هذه توصية من لجنة ضبط الأداء الإعلامي والمجلس الأعلى لم يتخذ بشأنها أي قرار حتى الأن".

وتابع: "بعد غد الاثنين، الممثل القانوني لقناة الأهلي سيمثل أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتوضيح الموقف، وبعدها يتخذ المجلس الأعلى قراره في ضوء توصية لجنة ضبط الأداء وما سيسفر عنه التحقيق مع الممثل القانوني لقناة الأهلي"