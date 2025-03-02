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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو وهبي يعتذر عن منصب مدير التعاقدات بنادي الزمالك

شعار الزمالك
شعار الزمالك
ملك موسى

حسم عمرو وهبي مدير التسويق السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم موقفه من العمل في منصب مدير التعاقدات بالقلعة البيضاء.

ونشر عمرو وهبي بياناً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كتب " التالي :

 الأصدقاء الأعزاء، …

أتقدم لكم بالشكر على دعمكم والثناء على شخص المتواضع وذلك عند ترشيحى لمنصب داخل منظومة نادى الزمالك".

وأضاف :" أشكر مجلس الإدارة على هذا الترشيح، وأتمنى التوفيق لهم فيما هو قادم.. الزمالك ملئ بأبنائه".

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب النادي استعداداً للقاء المرتقب أمام إنبي. 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره إنبي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الدوري المصري الزمالك عمرو وهبي

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