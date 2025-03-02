نائب: التصدير لا يقتصر على السلع.. ومصر تمتلك 6.2 مليار دولار من المنتجات الرقمية

دعا النائب الدكتور عبد المنعم سعيد ، عضو مجلس الشيوخ للوقوف على القدرة التنافسية لمصر في مجال التصدير ، قائلا:" ليس بالضرورة ان يكون التصدير لمنتجات صناعية او سلعة ، احيانا قد تكون خدمات او سياحة ، و القدرة على انتاج شىء ما مهم للعالم يغطي على الامور الاخرى".

و أضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: " إسرائيل لا تنتج سيارة أو ثلاجة أو أي صناعة ، إنما تنتج تكنولوجيا و تصدرها ، و في مصر لدينا 6,2 مليار دولار من المنتجات الرقمية ، يجب التفكير في المزايا التنافسية لمصر".

و تابع : " المشكلة ان كل حاجة عايزة تعتمد على الحكومة و تحصل على دعم ،و لا توجد دولة في العالم تنتج من الابره للصاروخ ما يقوم به ترامب لان الصناعات الرئيسية لامريكا غرقت ".

و قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا : معرفة القدرة التنافسية لنا يعوزها الكثير ،و مؤخرا زرنا عدة بلاد منها بلجراد ، و فوجئنا ان لديهم حاجات كثيرة تصلح لنا باسعار و جودة ملفتة للنظر ، و بالعكس لدينا الكثير ثبت انهم ميعرفوش عنه حاجة ".

و قال :" اطمع حتى نصل لمعرفة هذه القدرة التنافسية ان الـ 44 مكتب تصديري لمصر بالخارج ان الاوان ان يكون لهم دور اكبر"