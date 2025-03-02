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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: التصدير لا يقتصر على السلع.. ومصر تمتلك 6.2 مليار دولار من المنتجات الرقمية

النائب الدكتور عبد المنعم سعيد ، عضو مجلس الشيوخ
النائب الدكتور عبد المنعم سعيد ، عضو مجلس الشيوخ
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد

دعا  النائب الدكتور عبد المنعم سعيد  ، عضو مجلس الشيوخ للوقوف على القدرة التنافسية لمصر في مجال التصدير ، قائلا:" ليس بالضرورة ان يكون التصدير لمنتجات صناعية او سلعة ،  احيانا قد تكون خدمات او سياحة ، و القدرة على انتاج شىء ما مهم للعالم يغطي على الامور الاخرى". 

و أضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: " إسرائيل لا تنتج سيارة أو ثلاجة أو أي صناعة ، إنما تنتج تكنولوجيا و تصدرها  ، و في مصر  لدينا 6,2 مليار دولار من المنتجات الرقمية ، يجب التفكير في المزايا التنافسية لمصر". 

و تابع : "  المشكلة ان كل حاجة عايزة  تعتمد على الحكومة و تحصل على دعم ،و  لا توجد دولة في العالم تنتج من الابره للصاروخ   ما يقوم به ترامب لان الصناعات الرئيسية لامريكا غرقت ".  

و قال  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا  : معرفة القدرة التنافسية لنا يعوزها الكثير ،و مؤخرا  زرنا عدة بلاد منها  بلجراد ، و فوجئنا ان لديهم حاجات كثيرة تصلح لنا باسعار و جودة ملفتة للنظر ، و بالعكس لدينا الكثير ثبت انهم ميعرفوش عنه حاجة ". 

و قال  :" اطمع حتى نصل لمعرفة هذه القدرة التنافسية ان الـ 44 مكتب تصديري لمصر بالخارج ان الاوان ان يكون لهم دور اكبر"

التصدير الحكومة القدرة التنافسية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الصناعات الرئيسية

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