نائب رئيس جامعة الأزهر: الصيام ينقي الجسم من السموم

أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الصيام يحمل فوائد صحية عظيمة للجسم، حيث أظهرت الدراسات الحديثة أن الصيام المتقطع، الذي يشبه صيام رمضان، له تأثير إيجابي على الصحة العامة، خاصة لمن يعانون من السمنة، ومرض السكري، وآلام المفاصل.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر خلال حلقة برنامج "صحتك في رمضان"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الصيام يساعد على تنظيم الأكل والشرب، مما يسهم في تحسين وظائف الجهاز الهضمي والتنفسي، بالإضافة إلى دوره الفعّال في تنقية الكبد والكلى من السموم، مشيرًا إلى أن الامتناع عن الطعام لفترات محددة يسهم في ضبط معدلات الدهون والكوليسترول في الجسم، وبالتالي يقلل من خطر الجلطات ونوبات القلب المتكررة.

وأضاف أن تناول الطعام في أوقات غير مناسبة، خاصة قبل النوم، يؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة مستويات السكر في الدم، مؤكدًا أن الصيام يساعد في تصحيح هذه العادات الغذائية الخاطئة، ويعد من أكثر الأنظمة الصحية انتشارًا عالميًا، حيث توصي به كبرى المستشفيات والمؤسسات الطبية لتنظيم الدورة الدموية وتحسين وظائف القلب وإنقاص الوزن.

وأشار إلى أن شهر رمضان، يعد فرصة ذهبية لتجديد نشاط الجسم والتخلص من السموم المتراكمة على مدار العام، من خلال تنظيم مواعيد الطعام والشراب، لافتًا إلى أهمية اختيار الأطعمة الصحية عند الإفطار والسحور لتحقيق أقصى استفادة من الصيام.