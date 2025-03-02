خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن إنذارات لاعبي الأهلي والزمالك

أكد الاعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء هم الأكثر حصولاً على إنذارات فى بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك": احصائيات، أكثر فريق حاصل علي انذارات في الدوري فريق الزمالك 38 و اقل فريق حاصل علي انذارات النادي الأهلي 21".

موعد مباراة الزمالك وإنبي فى بطولة الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فريق إنبي، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي فى بطولة الدوري المصري

ومن المقرر أن تذاع أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره فريق إنبي فى بطولة الدوري، عبر قناة"أون تايم سبورت".