الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الدواجن والبيض ومختلف أنواع الطيور في جميع الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الاثنين 8  سبتمبر 2025.


 

أسعار الدواجن اليوم الاثنين  8 سبتمبر 2025.

الدواجن البيضاء:


 


 

في المزرعة: 80 جنيهًا للكيلو للمستهلك: بين 85 و95 جنيها

الدواجن الساسو:

في المزرعة: 93 جنيهًا للكيلو


 

للمستهلك: بين 100 و110 جنيهات


 

الدواجن البلدي:


 

في المزرعة: 120 جنيهًا للكيلو للمستهلك: بين 125 و135 جنيهًا


 

أمهات الفراخ البيضاء:


 

في المزرعة: 62 جنيهًا للكيلو للمستهلك: بين 70 و80 جنيها


 

أسعار البيض:


 

بيض أبيض:


 

في المزرعة: 110 جنيهات للكرتونة للمستهلك: بين 115 و120 جنيها

بيض أحمر:

في المزرعة: 115 جنيها للكرتولة للمستهلك: بين 128 120 جنيها

بيض بلدي:

في المزرعة: 92 جنيها للكراولة للمستهلك: بين 110 100 جنيهات


 

أسعار البط:

بط مسكوفي عمر يوم:

السعر: بين 42 و43 جنيها

بط فرنساوي عمر يوم:

السعر: بين 19 و20 جنيهًا

بط بغال محلي عمر يوم:

السعر: بين 32 و33 جنيها

أسعار الكتاكيت:

كتكوت أبيض:


 

السعر: نحو 25 جنيهًا

٧:٣٤ ص

كتكوت ساسو:

السعر: نحو 15 جنيهًا

كتكوت روزي:

السعر: نحو 15 جنيها

كتكوت إي آر:

السعر: نحو 30 جنيهًا

كتكوت أربو:

السعر: بين 29 و32 جنيهًا


 

كتكوت كب:

السعر: نحو 28 جنيهًا

كتكوت روس:

السعر: بين 22 و34 جنيهًا


 


 

ويأني هذا الاستقرار في الأسعار في ظل الرقابة المكثفة من الجهات المعنية على الأسواق، مع توقعات بزيادة الطلب خاصة من جانب الأسر والمطاعم، مما قد يؤدي إلى تحركات طفيفة في الأسعار مع بداية الأسبوع المقبل.

