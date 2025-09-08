شاهد.. 4 قتلى و20 مصابا جراء عملية إطلاق النار عند مفترق رامون بالقدس

أفادت القناة 12 العبرية ، بسقوط 4 قتلى جراء عملية إطلاق النار الفدائية عند مفترق رامون بالقدس المحتلة.

فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي المحتل، نقلا عن جهاز الشاباك، أن التحقيق يشير إلى إن منفذي هجوم القدس صعدا إلى حافلة ونفذا إطلاق النار.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشاباك ، أن التحقيق الأولي يشير إلى أن منفذي إطلاق النار الاثنين من القدس الشرقية، فيما سقط نحو 20 مصابا في إطلاق النار شمال القدس جروح 5 منهم حرجة و3 خطيرة

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "اجتماع بين قادة في الجيش والشرطة لتقييم الوضع بعد إطلاق النار في القدس فيما جرى إغلاق مداخل مدينة القدس عقب عملية إطلاق النار.

كذلك تعمل شرطة الاحتلال على التحقق من جسم مشبوه عثر عليه في موقع إطلاق النار بالقدس.



وذكرت صحف الاحتلال بأن قوات كبيرة توجهت إلى موقع إطلاق النار في القدس وأطلقت الشرطة الإسرائيلية ورجال النار على شخصين في راموت شمال القدس.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية بعدها أنها أنهت الأمر بقولها: قضينا على شخصين نفذا عملية إطلاق نار عند تقاطع راموت في القدس المحتلة، مشيرة إلى أن المهاجمان صعدا إلى حافلة بالقدس وأطلقا النار على ركابها.