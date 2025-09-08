قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
ارتفاع كبير لـ الأسهم الآسيوية مع تزايد رهانات خفض الفائدة الأمريكية

 سجلت غالبية أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم /الاثنين/، بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة رهانات المستثمرين على خفض وشيك لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. 

في الصين، ارتفع كل من مؤشر "شنجهاي" المركب ومؤشر "هانج سنج" في هونج كونج بنسبة 0.2% لكل منهما، بينما تراجع مؤشر "شنجهاي شنتشن- CSI 300" بشكل طفيف.


وزاد مؤشر "نيفتي 50" الهندي بنسبة 0.3% في التعاملات المبكرة، بينما سجل مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية ارتفاعا محدودا بنسبة 0.1%، وهي النسبة ذاتها التي حققها مؤشر "ستريتس تايمز" في سنغافورة.


في المقابل، تخلفت السوق الأسترالية عن الاتجاه الصعودي الإقليمي، حيث تراجع مؤشر "ASX 200" متأثرًا بضغوط على أسهم التعدين والقطاع المالي.
وتصدرت الأسهم اليابانية المكاسب بفضل بيانات نمو اقتصادي قوية، على الرغم من الصدمة السياسية التي أحدثتها الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا.


وأظهرت البيانات المعدلة للناتج المحلي الإجمالي الياباني عن الربع الثاني نموا يفوق التقديرات السابقة، مدعوما بالصادرات القوية وزيادة الإنفاق الخاص، مما أعطى دفعة قوية لأسواق الأسهم.


وفي الصين، فقد أظهرت بيانات أغسطس تباطؤا حادا في نمو الصادرات وضعفًا في الواردات، مما يعكس فتورًا في الطلبين الخارجي والداخلي، رغم أن الميزان التجاري الكلي جاء أفضل قليلا من التوقعات.


ورغم المكاسب القوية لأسهم التكنولوجيا في أغسطس بدعم توقعات التحفيز، تعرضت الأسواق الصينية في سبتمبر لموجة من جني الأرباح.


وفي هونج كونج، تلقى مؤشر "هانج سنج" دعما من أسهم التكنولوجيا، حيث ارتفعت "بايدو" بنسبة 4% عقب إعلانها عن إصدار سندات، وقفزت "علي بابا" بأكثر من 4% بعد إطلاق نموذج جديد للذكاء الاصطناعي، فيما تقدمت "تينسنت" بدورها.


وفي السياق العالمي ما تزال الرهانات مرتفعة على أن الفيدرالي سيخفض الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر، مع تركيز الأسواق أيضًا على بيانات التضخم الأمريكية المنتظر صدورها هذا الأسبوع لتحديد اتجاه السياسة النقدية المقبلة.
 

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

فتاوى| هل يجوز دفع قيمة كفارة اليمين نقدا بدلا من الإطعام.. وحكم النوم قبل صلاة العشاء.. وهل انكشاف بعض العورة في الصلاة يبطلها؟

ضريح السيد البدوي بطنطا

دار الإفتاء تجيب على سؤال .. هل السيد البدوي من أولياء الله الصالحين ؟

(البحوث الإسلاميَّة) يفتتح الأسبوع الدعوي الـ11 بالجامع الأزهر

البحوث الإسلامية يفتتح الأسبوع الدعوي الـ11 بالجامع الأزهر بندوة حول محبَّة النبي ﷺ والأدب معه

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

9 نجوم يدخلون عش الزوجية.. أحدثهم هاجر السراج

هاجر السراج
هاجر السراج
هاجر السراج

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

