قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسن يتعرض للإغماء بعد فوزه بـ 100 ألف فى مسابقة مدفع رمضان
رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة حرس الحدود والأهلي
مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2025
نتنياهو يمنع المساعدات عن غزة.. وخبير: تصعيد خطير وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية
إيناس الدغيدي: عمرو سعد بيعجبني.. ومحمد السبكي سببا في هبوط الفن المصري
إمام عاشور: عن زيارته لإبراهيم شيكا: يجب أن نقف جميعًا بجانبه
رد فعل غير متوقع من أحمد فهمي بعد اكتشاف مقلب "رامز إيلون مصر"
ميناء رفح البري يستقبل 34 مصابا ومريضا فلسطينيا و55 مرافقا لهم
وزيرا الأوقاف والكهرباء يناقشان تنفيذ حملات توعوية لترشيد الاستهلاك خلال رمضان
الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين
أحمد فهمي عن خناقته مع شيكابالا: مضربناش بعض واتفقنا على الحركات
النيران تتجدد لليوم الثاني في منزل بساحل نجع حمادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2025

مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2025
مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2025
محمد غالي

يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان، نظرًا لأهميته كوسيلة مواصلات رئيسية تسهل تنقلاتهم اليومية، خاصة في أوقات الذروة قبل الإفطار وبعد صلاة التراويح والسحور. 

مواعيد تشغيل المترو في رمضان 2025  
 

وأعلنت إدارة مترو الأنفاق أنه لضمان راحة الركاب، تقرر مد ساعات تشغيل المترو حتى الساعة 2 صباحًا بدلًا من المواعيد المعتادة، ليصل إجمالي التشغيل إلى 21 ساعة يوميًا.  

مواعيد آخر قطار لكل خط

  
يتوقف تشغيل المترو تدريجيًا وفقًا لجدول زمني محدد، حيث تغادر آخر القطارات من المحطات الرئيسية كالتالي:  

الخط الأول (حلوان – المرج الجديدة):  
آخر قطار من حلوان: 12:15 صباحًا  
آخر قطار من المرج الجديدة: 12:30 صباحًا  

الخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب):  
آخر قطار من شبرا الخيمة: 12:30 صباحًا  
آخر قطار من المنيب: 12:35 صباحًا  

الخط الثالث (عدلي منصور – العتبة):  
آخر قطار من عدلي منصور: 12:15 صباحًا  
آخر قطار من العتبة: 12:55 صباحًا  

مواعيد التقاء آخر القطارات في المحطات المشتركة  


محطة العتبة: يلتقي آخر قطار من الخط الثالث مع آخر قطار من الخط الثاني في 12:55 صباحًا.  
محطة السادات: يلتقي آخر قطار من الخط الأول مع آخر قطار من الخط الثاني في 1:00 صباحًا.  

متى يبدأ تشغيل المترو يوميًا؟  


تبدأ أولى رحلات مترو الأنفاق يوميًا من المحطات الطرفية في الساعة 5:15 صباحًا، وتستمر الحركة طوال اليوم وفق جدول زمني دقيق، لتقليل فترات الانتظار وتحسين تجربة الركاب.  

إجراءات إضافية لتسهيل تنقل الركاب في رمضان 

 
تحرص إدارة المترو على تقديم أفضل الخدمات خلال الشهر الكريم من خلال:  
تقليل زمن التقاطر بين القطارات إلى 3-5 دقائق لضمان سرعة التنقل.  
تمديد عمل شبابيك الاشتراكات من 7 صباحًا حتى 3 عصرًا لتسهيل الإجراءات للمشتركين.  
تكثيف الرقابة داخل المحطات لمنع التكدس، خاصة في أوقات الذروة.  

خلاصة مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان 2025 

 
التشغيل يبدأ يوميًا في الساعة 5:15 صباحًا  
يمتد حتى الساعة 2 صباحًا  
آخر قطارات:  
 الخط الأول: 12:30 صباحًا  
 الخط الثاني: 12:35 صباحًا  
 الخط الثالث: 12:55 صباحًا  

ويأتي هذا التعديل لضمان راحة المواطنين خلال شهر رمضان، وتحقيق أقصى استفادة من خدمات مترو الأنفاق كوسيلة مواصلات أساسية في القاهرة الكبرى.

مترو الأنفاق المترو شهر رمضان مواعيد تشغيل المترو في رمضان مواعيد تشغيل مترو الأنفاق مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان الأنفاق في رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن رفع مرتبات موظفي الدولة 1600 جنيه لهذه الدرجة.. والتطبيق من هذا الموعد

الحكومة تعلن رفع مرتبات موظفي الدولة 1600 جنيه لهذه الدرجة.. والتطبيق من هذا الموعد

شيكا

زوجته تستغيث.. القصة الكاملة لتطورات الحالة الصحية لـ إبراهيم شيكا

الفنانة فريدة سيف النصر

خدوها مني.. فريدة سيف النصر تكشف كواليس استبعادها من “العتاولة"

الدوري المصري

النظام الجديد يشعل المنافسة.. تعرف على تفاصيل الدور الثاني لدوري NILE

جدول امتحانات شهر مارس 2025

جدول امتحانات شهر مارس 2025 جميع المحافظات .. مواعيد رسمية

زيزو

بيسيرو يفاجئ إنبي بنجم جديد بديل زيزو في تشكيل الزمالك

أسعار الذهب عالميا ومحليا

انخفاض حاد وسط تقلبات السوق.. ماذا يحدث في سوق الذهب محليا وعالميا؟

130 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب ثاني أيام رمضان

130 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب ثاني أيام رمضان

ترشيحاتنا

مايك جونسون

مخالفًا ترامب .. رئيس النواب الأمريكي: علينا إنهاء الحرب فى أوكرانيا

تسليم الأسرى

الصليب الأحمر يؤكد ضرورة الحفاظ على الهدنة في غزة

رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك

بولندا: قادرون على إحداث تحول للموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا

بالصور

مسلسل كامل العدد++ الحلقة3 .. القبض على دينا الشربيني فى تركيا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

أصعب أسبوع في رمضان .. تغييرات مفاجئة في أحوال الطقس وأمطار في الصيام

حالة الطقس في رمضان
حالة الطقس في رمضان
حالة الطقس في رمضان

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد الإعلاميين والجامعات لمركز السيطرة بمقر القيادة الاستراتيجية

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات لمركز السيطرة المتكامل بمقر القيادة الإستراتيجية
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات لمركز السيطرة المتكامل بمقر القيادة الإستراتيجية
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات لمركز السيطرة المتكامل بمقر القيادة الإستراتيجية

إدارة التجنيد تقدم تيسيرات لذوي الهمم وكبار السن بالإسماعيلية وقنا وأسوان

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

فيديو

إصابة السقا و وفاة والدة باسم سمره

إصابة السقا ووفاة والدة باسم سمرة.. إيه اللي بيحصل لنجوم العتاولة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات لمركز السيطرة المتكامل بمقر القيادة الإستراتيجية

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد الإعلاميين والجامعات لمركز السيطرة بمقر القيادة الاستراتيجية

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد تقدم تيسيرات لذوي الهمم وكبار السن بالإسماعيلية وقنا وأسوان

احمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

رامز إيلون مصر.. جواب أحمد العوضي عن طليقته والعروسة الجديدة وموعد الزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد