مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2025

يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان، نظرًا لأهميته كوسيلة مواصلات رئيسية تسهل تنقلاتهم اليومية، خاصة في أوقات الذروة قبل الإفطار وبعد صلاة التراويح والسحور.

مواعيد تشغيل المترو في رمضان 2025



وأعلنت إدارة مترو الأنفاق أنه لضمان راحة الركاب، تقرر مد ساعات تشغيل المترو حتى الساعة 2 صباحًا بدلًا من المواعيد المعتادة، ليصل إجمالي التشغيل إلى 21 ساعة يوميًا.

مواعيد آخر قطار لكل خط



يتوقف تشغيل المترو تدريجيًا وفقًا لجدول زمني محدد، حيث تغادر آخر القطارات من المحطات الرئيسية كالتالي:

الخط الأول (حلوان – المرج الجديدة):

آخر قطار من حلوان: 12:15 صباحًا

آخر قطار من المرج الجديدة: 12:30 صباحًا

الخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب):

آخر قطار من شبرا الخيمة: 12:30 صباحًا

آخر قطار من المنيب: 12:35 صباحًا

الخط الثالث (عدلي منصور – العتبة):

آخر قطار من عدلي منصور: 12:15 صباحًا

آخر قطار من العتبة: 12:55 صباحًا

مواعيد التقاء آخر القطارات في المحطات المشتركة



محطة العتبة: يلتقي آخر قطار من الخط الثالث مع آخر قطار من الخط الثاني في 12:55 صباحًا.

محطة السادات: يلتقي آخر قطار من الخط الأول مع آخر قطار من الخط الثاني في 1:00 صباحًا.

متى يبدأ تشغيل المترو يوميًا؟



تبدأ أولى رحلات مترو الأنفاق يوميًا من المحطات الطرفية في الساعة 5:15 صباحًا، وتستمر الحركة طوال اليوم وفق جدول زمني دقيق، لتقليل فترات الانتظار وتحسين تجربة الركاب.

إجراءات إضافية لتسهيل تنقل الركاب في رمضان



تحرص إدارة المترو على تقديم أفضل الخدمات خلال الشهر الكريم من خلال:

تقليل زمن التقاطر بين القطارات إلى 3-5 دقائق لضمان سرعة التنقل.

تمديد عمل شبابيك الاشتراكات من 7 صباحًا حتى 3 عصرًا لتسهيل الإجراءات للمشتركين.

تكثيف الرقابة داخل المحطات لمنع التكدس، خاصة في أوقات الذروة.

خلاصة مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان 2025



التشغيل يبدأ يوميًا في الساعة 5:15 صباحًا

يمتد حتى الساعة 2 صباحًا

آخر قطارات:

الخط الأول: 12:30 صباحًا

الخط الثاني: 12:35 صباحًا

الخط الثالث: 12:55 صباحًا

ويأتي هذا التعديل لضمان راحة المواطنين خلال شهر رمضان، وتحقيق أقصى استفادة من خدمات مترو الأنفاق كوسيلة مواصلات أساسية في القاهرة الكبرى.