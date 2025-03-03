قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعات الأهلية الجديدة.. تعرف على كليات جامعة كفر الشيخ الأهلية
وجوده غير مناسب.. الزمالك يعلن سبب إقالة عمرو وهبي من منصب مدير التعاقدات
ماكرون يكشف عن مقترح لهدنة "جزئية" في أوكرانيا
أبطال وصناع الفيلم الفلسطيني No Other Land على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار
رياح وشبورة .. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الاثنين
روبوت يخرج عن السيطرة ويهاجم الجمهور في مهرجان بالصين| فيديو
إلغاء القمة الودية بين الأهلي والزمالك في العراق بعد قرارات رابطة الأندية
الاستخبارات الأمريكية تعلق على مشاجرة ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض
حرروا فلسطين.. جاي بيرس يدعم القضية على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار
هجوم على مصلين في ريف حماة بسوريا يوقع قـ. ـتلى وجرحى
دعاء صلاة التراويح في رمضان.. احرص عليه في ليالي الشهر الكريم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حصريا.. تسريب أسعار iPhone 17 Pro Max قبل إطلاقه

iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max
شيماء عبد المنعم

بعد إطلاق هاتف iPhone 16e، تستعد شركة أبل حاليا لإطلاق سلسلة iPhone 17 والتي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في وقت لاحق من هذا العام، مع تقديم مجموعة من التحسينات. 

ووفقا للتسريبات الأولية، قد تشمل سلسلة آيفون الجديدة 3طرازات هي iPhone 17و iPhone 17 Airو iPhone 17 Pro، وأعلى إصدار وهو iPhone 17 Pro Max. كما تشير التقارير الأخيرة إلى أن iPhone 17 Pro Max سيحصل على تصميم جديد وكاميرات محدثة وتحسينات أخرى. 

الجدول الزمني لإطلاق iPhone 17 Pro Max


من المتوقع أن يتم إطلاق iPhone 17 Pro Max مع سلسلة iPhone 17 في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل، ومع ذلك، لم تؤكد أبل بعد التفاصيل المتعلقة بتاريخ الإطلاق، السعر، المواصفات، أو التصميم.

iPhone 17 Pro Max

تصميم iPhone 17 Pro Max 


يعد تصميم iPhone 17 Pro Max من أكثر المواضيع التي تم مناقشتها بشكل واسع على الإنترنت. وفقا للتسريبات، قد يحتوي الجهاز على بروز للكاميرا مع لوحة خلفية مصنوعة من الألمنيوم والزجاج، ومن المتوقع أن يظل إعداد الكاميرا الثلاثي كما هو، مع تحريك الفلاش ومستشعر LiDAR إلى اليمين.

مواصفات iPhone 17 Pro Max 


من المتوقع أن يحصل iPhone 17 Pro Max على شاشة Super Retina XDR بقياس 6.9 بوصة مع تقنية ProMotion، بالإضافة إلى طلاء مضاد للانعكاس على الشاشة لتحسين الرؤية والمتانة. 

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتم تزويد الجهاز بشريحة A19 Pro المحسنة وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت لدعم ميزات Apple Intelligence، في الوقت الحالي، يتوقع أن يعمل iPhone 17 Pro Max بنظام iOS 19 ويدعم جميع ميزات Apple Intelligence التي سيتم الكشف عنها عند إطلاق سلسلة iPhone 17.

وفيما يتعلق بالكاميرا، من المتوقع أن يحتوي iPhone 17 Pro Max على إعداد كاميرا ثلاثي بدقة 48 ميجابكسل. بالنسبة للكاميرا الأمامية، قد يأتي الجهاز بكاميرا أمامية كبيرة بدقة 24 ميجابكسل.

سعر iPhone 17 Pro Max

من المتوقع أن يكون سعر iPhone 17 Pro Max حوالي 1600 دولار وهو نفس سعر إطلاق iPhone 16 Pro Max، ومع ذلك، علينا الانتظار حتى التأكيد الرسمي من أبل للحصول على المزيد من المعلومات.

سلسلة iPhone 17 iPhone 17 Pro Max iPhone 16E

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد لصرف الدعم الإضافي في رمضان

450 جنيهًا.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين لصرف الدعم الإضافي

المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات تقدم 300 جيجا هدية لعملاء WE خلال شهر رمضان.. تعرف على التفاصيل

هنا الزاهد

بعد حلقة أحمد فهمي مع رامز جلال.. هنا الزاهد: من لا أخلاق له لا قيمة له

حالة الطقس في رمضان

أصعب أسبوع في رمضان .. تغييرات مفاجئة في أحوال الطقس وأمطار في الصيام

كيفية سحب الأموال من ATM عبر انستاباي بدون فيزا

لو نسيت.. كيفية سحب الأموال من ATM عبر انستاباي بدون فيزا

الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر

رامز ايلون مصر

تعرف على ضحية رامز جلال اليوم ببرنامج ايلون مصر

ترشيحاتنا

انطلاق فعاليات " رمضان بصحة لكل العيلة " بفرع بورسعيد

انطلاق فعاليات رمضان بصحة لكل العيلة في بورسعيد

صورة أرشيفية

لجنة الحكام تعلن عن الطاقم التحكيمي لمباراة المصري ومودرن سبورت

الدكتور إسلام بهنساوي : تكثيف ورديات العمل الصباحية والمسائية وجولات ميدانية يومية للإرتقاء بمنطومة النظافة العامة

رئيس مدينة بورفؤاد: لن يقبل بأي تقصير تجاه صحة المواطنين وسلامتهم

بالصور

أوسكار 2025.. ديمي مور وسيلينا جوميز أفضل إطلالات على السجادة الحمراء

ريد كاربت
ريد كاربت
ريد كاربت

مسلسل جودر 2 الحلقة 2 .. مجدي بدر يخطط للتخلص من ياسر جلال

ياسر جلال
ياسر جلال
ياسر جلال

أريانا جراندي وفيرناندا توريس.. مرشحات أفضل ممثلة على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

أريانا جراندي
أريانا جراندي
أريانا جراندي

ابعد عن المحشي بالليل| خطورة تناول وجبات دسمة في السحور.. هيحصلك إيه؟

افضل وجبة سحور في رمضان
افضل وجبة سحور في رمضان
افضل وجبة سحور في رمضان

فيديو

اعلان زواج

عايزة اتجوز.. إعلان يثير الجدل بشوارع المعادي |إيه الحكاية

بسمة وهبة

إنتي فشلتي في شيخ الحارة.. مواجهة قوية بين إيناس الدغيدي وبسمة وهبة

مسلسل معاوية حرام شرعًا

مسلسل معاوية حلال ولا حرام؟| جدل كبير بعد عرضه.. ودولة عربية تمنع البث

ايمان عبد اللطيف

موعد بدء امتحانات شهر مارس في المدارس .. التعليم تحدد مقررات الاختبارات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد