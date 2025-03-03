حصريا.. تسريب أسعار iPhone 17 Pro Max قبل إطلاقه

بعد إطلاق هاتف iPhone 16e، تستعد شركة أبل حاليا لإطلاق سلسلة iPhone 17 والتي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في وقت لاحق من هذا العام، مع تقديم مجموعة من التحسينات.

ووفقا للتسريبات الأولية، قد تشمل سلسلة آيفون الجديدة 3طرازات هي iPhone 17و iPhone 17 Airو iPhone 17 Pro، وأعلى إصدار وهو iPhone 17 Pro Max. كما تشير التقارير الأخيرة إلى أن iPhone 17 Pro Max سيحصل على تصميم جديد وكاميرات محدثة وتحسينات أخرى.

الجدول الزمني لإطلاق iPhone 17 Pro Max



من المتوقع أن يتم إطلاق iPhone 17 Pro Max مع سلسلة iPhone 17 في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل، ومع ذلك، لم تؤكد أبل بعد التفاصيل المتعلقة بتاريخ الإطلاق، السعر، المواصفات، أو التصميم.

iPhone 17 Pro Max

تصميم iPhone 17 Pro Max



يعد تصميم iPhone 17 Pro Max من أكثر المواضيع التي تم مناقشتها بشكل واسع على الإنترنت. وفقا للتسريبات، قد يحتوي الجهاز على بروز للكاميرا مع لوحة خلفية مصنوعة من الألمنيوم والزجاج، ومن المتوقع أن يظل إعداد الكاميرا الثلاثي كما هو، مع تحريك الفلاش ومستشعر LiDAR إلى اليمين.

مواصفات iPhone 17 Pro Max



من المتوقع أن يحصل iPhone 17 Pro Max على شاشة Super Retina XDR بقياس 6.9 بوصة مع تقنية ProMotion، بالإضافة إلى طلاء مضاد للانعكاس على الشاشة لتحسين الرؤية والمتانة.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتم تزويد الجهاز بشريحة A19 Pro المحسنة وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت لدعم ميزات Apple Intelligence، في الوقت الحالي، يتوقع أن يعمل iPhone 17 Pro Max بنظام iOS 19 ويدعم جميع ميزات Apple Intelligence التي سيتم الكشف عنها عند إطلاق سلسلة iPhone 17.

وفيما يتعلق بالكاميرا، من المتوقع أن يحتوي iPhone 17 Pro Max على إعداد كاميرا ثلاثي بدقة 48 ميجابكسل. بالنسبة للكاميرا الأمامية، قد يأتي الجهاز بكاميرا أمامية كبيرة بدقة 24 ميجابكسل.

سعر iPhone 17 Pro Max

من المتوقع أن يكون سعر iPhone 17 Pro Max حوالي 1600 دولار وهو نفس سعر إطلاق iPhone 16 Pro Max، ومع ذلك، علينا الانتظار حتى التأكيد الرسمي من أبل للحصول على المزيد من المعلومات.