مسلسل معاوية حلال ولا حرام؟| جدل كبير بعد عرضه.. ودولة عربية تمنع البث

وقع مسلسل معاوية في منطقة الحرمانية بعد عرض أولى حلقاته، وأحدث جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، لدرجة وصلت إلى تحريم المشاهدة، وإصدار دولة عربية قرارا بمنع عرض المسلسل.

مسلسل معاوية يجسد شخصية معاوية بن أبي سفيان، ويروي الأحداث التي وقعت بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان، وتولي علي بن أبي طالب الخلافة، مرورًا بالصراعات السياسية التي انتهت بقيام الدولة الأموية، وتدور أحداث مسلسل معاوية باللغة العربية الفصحى بشكل كامل.

مسلسل معاوية تم تصويره بالكامل في تونس، وكان من المفترض عرضه في رمضان 2023 لكن تم تأجيله، واستغرق وقتًا طويلًا في الإعداد، إذ تم بناء ديكورات ضخمة، واستخدام أزياء تاريخية دقيقة، إلى جانب تدريب الممثلين على استخدام الخيول وتنفيذ المعارك بواقعية عالية.