قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسلسل النص الحلقة 2.. أحمد أمين يجمع الـ 50 جنيها
الصحفيين تخاطب المؤسسات لاختيار الأمهات المثاليات بين الصحفيات لعام 2025
سعرها يصل لـ20 مليون جنيه.. سر السيارة التي ظهرت في إيلون مصر ومدفع رمضان
منسق الأمم المتحدة: قلقون من قرار إسرائيل بتعليق دخول المساعدات لغزة
تحذيرات من الأرصاد: شبورة مائية ورياح نشطة على هذه المناطق
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لاستئناف دخول المساعدات إلى غزة فورا
مكسب وخسارة 200 ألف وحالات إغماء.. أبرز لقطات برنامج مدفع رمضان
بسب الإصابة.. الزمالك يفتقد خدمات نجم الفريق أمام إنبي في الدوري
مسلسل معاوية حلال ولا حرام؟| جدل كبير بعد عرضه.. ودولة عربية تمنع البث
اختلاف كبير.. الفرق بين "أتى" و"آتى" في آيات القرآن الكريم
رد فعل غير متوقع من إمام عاشور على هتافات جماهير الزمالك ضده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

مسلسل معاوية حلال ولا حرام؟| جدل كبير بعد عرضه.. ودولة عربية تمنع البث

مسلسل معاوية حرام شرعًا
مسلسل معاوية حرام شرعًا
إسلام خالد

وقع مسلسل معاوية في منطقة الحرمانية بعد عرض أولى حلقاته، وأحدث جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، لدرجة وصلت إلى تحريم المشاهدة، وإصدار دولة عربية قرارا بمنع عرض المسلسل.

مسلسل معاوية يجسد شخصية معاوية بن أبي سفيان، ويروي الأحداث التي وقعت بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان، وتولي علي بن أبي طالب الخلافة، مرورًا بالصراعات السياسية التي انتهت بقيام الدولة الأموية، وتدور أحداث مسلسل معاوية باللغة العربية الفصحى بشكل كامل.

مسلسل معاوية تم تصويره بالكامل في تونس، وكان من المفترض عرضه في رمضان 2023 لكن تم تأجيله، واستغرق وقتًا طويلًا في الإعداد، إذ تم بناء ديكورات ضخمة، واستخدام أزياء تاريخية دقيقة، إلى جانب تدريب الممثلين على استخدام الخيول وتنفيذ المعارك بواقعية عالية.

مسلسل معاوية مسلسل معاوية حلال ولا حرام مسلسل معاوية حرام شرعًا مسلسل معاوية حرام مسلسل معاوية والازهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن رفع مرتبات موظفي الدولة 1600 جنيه لهذه الدرجة.. والتطبيق من هذا الموعد

الحكومة تعلن رفع مرتبات موظفي الدولة 1600 جنيه لهذه الدرجة.. والتطبيق من هذا الموعد

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

شيكا

زوجته تستغيث.. القصة الكاملة لتطورات الحالة الصحية لـ إبراهيم شيكا

الفنانة فريدة سيف النصر

خدوها مني.. فريدة سيف النصر تكشف كواليس استبعادها من “العتاولة"

المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات تقدم 300 جيجا هدية لعملاء WE خلال شهر رمضان.. تعرف على التفاصيل

جدول امتحانات شهر مارس 2025

جدول امتحانات شهر مارس 2025 جميع المحافظات .. مواعيد رسمية

زيزو

بيسيرو يفاجئ إنبي بنجم جديد بديل زيزو في تشكيل الزمالك

أسعار الذهب عالميا ومحليا

انخفاض حاد وسط تقلبات السوق.. ماذا يحدث في سوق الذهب محليا وعالميا؟

ترشيحاتنا

الفنان إياد نصار

أتقنت اللهجة المصرية وهذه أسباب رفضي المشاركة بمسلسل فرقة ناجي عطالله.. شاهد أهم تصريحات الفنان إياد نصار

عمرو الليثي

في لفتة إنسانية.. عمرو الليثي يدعم الحاجة سيدة بـ 7 آلاف

إياد نصار

إياد نصار: أنا فلسطيني الأصل وأردني الإنتماء والجنسية وجدي لديه مفتاح العودة

بالصور

سعرها يصل لـ20 مليون جنيه.. سر السيارة التي ظهرت في إيلون مصر ومدفع رمضان

سيارة تسلا سايبرتراك رامز إيلون ماسك ومدفع رمضان
سيارة تسلا سايبرتراك رامز إيلون ماسك ومدفع رمضان
سيارة تسلا سايبرتراك رامز إيلون ماسك ومدفع رمضان

شهادة معاملة أطفال الحلقة 3.. محمد هنيدي ينقذ نهى عابدين من عمها

نهى عابدين وهناء الشوربجي
نهى عابدين وهناء الشوربجي
نهى عابدين وهناء الشوربجي

مسلسل العتاولة الحلقة 2 .. باسم سمرة يتشاجر بجانب احمد السقا وطارق لطفي

أحمد السقا
أحمد السقا
أحمد السقا

مسلسل كامل العدد الحلقة 3 .. القبض على دينا الشربيني فى تركيا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

فيديو

مسلسل معاوية حرام شرعًا

مسلسل معاوية حلال ولا حرام؟| جدل كبير بعد عرضه.. ودولة عربية تمنع البث

ايمان عبد اللطيف

موعد بدء امتحانات شهر مارس في المدارس .. التعليم تحدد مقررات الاختبارات

ايمان عبد اللطيف

الإعلان عن موعد عيد الفطر 2025 فلكيا

إصابة السقا و وفاة والدة باسم سمره

إصابة السقا ووفاة والدة باسم سمرة.. إيه اللي بيحصل لنجوم العتاولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد