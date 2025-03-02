إياد نصار: أنا فلسطيني الأصل وأردني الإنتماء والجنسية وجدي لديه مفتاح العودة

أكد الفنان إياد نصار، أنه فلسطيني الأصل وأردني الإنتماء والجنسية، مشيرا إلى أن جده لديه حتى الآن مفتاح العودة ولديه إحساس كبير بالعودة إلى الوطن الأول في فلسطين.

وقال إياد نصار، خلال لقاء له لبرنامج “حبر سري”، عبر فضائية “القاهرة والناس”، انه عاش الحياة الفلسطينية كطفل فلسطيني وكطفل عربي، مؤكدا أن حياة الشعب الفلسطيني ليست حياة سهلة لكنها صعبة جدًا ومليئة بالآلام.

وتابع الفنان إياد نصار، أن الجزء الفلسطيني في حياته جعله يعي ويعرف كل أسماء الشهداء ويعرف وجوههم، حيث ان الانتفاضة الأولى كان بها وجوده يعرفها.

التحق خلال مراحله الإبتدائية بمدارس وكالة "أونروا

وأشار إياد نصار إلى أنه التحق خلال مرحلة التعليم الإبتدائية بمدارس وكالة "أونروا"، متابعًا: "عائلتي خرجت من فلسطين ووصلوا إلى الأردن واحتضنتهم الأردن وهو أمر كبير جدًا".