سعرها يصل لـ20 مليون جنيه.. سر السيارة التي ظهرت في إيلون مصر ومدفع رمضان

تعج سيارة "تسلا سايبرتراك" واحدة من أكثر المركبات الكهربائية إثارة للجدل والاهتمام منذ الكشف عنها لأول مرة في نوفمبر 2019، ومؤخرا، زاد الاهتمام بها في مصر بعد ظهورها مع اثنين من أبرز مشاهير الوطن العربي خلال شهر رمضان، فقد ظهرت في التتر الخاص ببرنامج "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه رامز جلال.

كما سجل الفنان «محمد رمضان» دخولا مثيرا للجدل بسيارة تسلا سايبرتراك داخل برنامج "معكم منى الشاذلي" للإعلان عن برنامجه الشهير “مدفع رمضان”.

سعر سيارة تسلا سايبرتراك

يبدأ سعر سيارة تسلا سايبرتراك عالميا من 81 ألف دولار ويصل إلى 101 ألف دولار، وبعد ظهورها في مصر مع نجم الكرة «رمضان صبحي» سابقا، سجلت السيارة سعر 11 مليون جنيه ووصلت إلى 20 مليون جنيه مصري.

سيارة “تسلا سايبرتراك” في التتر الخاص ببرنامج "رامز إيلون مصر"

مواصفات تسلا سايبرتراك

تتميز "سايبرتراك" بتصميم مستقبلي فريد، مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بسمك 3 ملم، مما يمنحها متانة وصلابة عالية.

وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في الساعة في غضون 2.7 ثانية فقط، وتتوفر بعدة نسخ تشمل الدفع الخلفي والدفع الرباعي.

يمكن للسيارة قطع مسافة تصل إلى 800 كيلومتر بشحنة واحدة، مما يجعلها مناسبة للرحلات الطويلة.

وتحتوي "سايبرتراك" على نظام ملاحة متطور مع ميزات القيادة الذاتية "أوتوبايلوت"، بالإضافة إلى تقنيات استشعار وكاميرات توفر مستويات أمان عالية.

تسلا سايبرتراك

فئات شاحنة تسلا سايبرتراك

1. الفئة الأعلى: مدى يصل إلى حوالي 515 كيلومتر، وتسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة في 2.6 ثانية، وسرعة قصوى تبلغ حوالي 210 كم في الساعة.

2. الفئة المتوسطة: دفع رباعي بمدى حوالي 547 كيلومتر، وتسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة في 4.1 ثانية، وقوة 600 حصان.

3. الفئة الأساسية: دفع خلفي بمدى حوالي 400 كيلومتر، وتسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة في 6.5 ثانية.

سيارة “تسلا سايبرتراك” داخل برنامج "معكم منى الشاذلي"

ظهورها في البرامج التلفزيونية

أثار ظهور "تسلا سايبرتراك" في برامج رمضان اهتماما واسعا بين المشاهدين، حيث استخدمت في برنامج "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه رامز جلال، وكذلك في برنامج "مدفع رمضان" مع منى الشاذلي، حيث ظهر بها الفنان محمد رمضان.

زاد هذا الظهور من فضول الجمهور حول هذه السيارة الكهربائية المميزة ومواصفاتها، خاصة وأن مؤسسها هو الملياردير الأمريكي الشهير «إيلون ماسك».

باختصار، تعد "تسلا سايبرتراك" مركبة كهربائية متطورة تجمع بين التصميم المستقبلي والأداء القوي، وقد أثارت اهتماما كبيرا في السوق المصري بعد ظهورها في برامج تلفزيونية شهيرة خلال شهر رمضان.