فريدة الشوباشي تكشف عن موقفها من الحجاب والنقاب

أكدت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، أنها قامت بارتداء الحجاب أثناء تأدية فريضة العمرة، مشيرة إلى أنها تعتبره فرضًا خلال أداء العبادات فقط.

الحجاب فرض أثناء الصلاة والعبادات

أوضحت الشوباشي خلال لقائها ببرنامج "أصعب سؤال" مع الإعلامي مصعب العباسي، أن الحجاب ليس فرضًا عامًا، لكنه واجب أثناء الصلاة وأداء العمرة أو الحج.

تجربة سابقة مع تغطية الرأس في الكنيسة

أشارت إلى أنها عندما كانت مسيحية، كانت ترتدي إيشارب عند دخول الكنيسة، مؤكدة أن تغطية الرأس خلال العبادات جزء من التقاليد الدينية في العديد من الأديان.

تصريحها لأول مرة حول الحجاب

أكدت الشوباشي أنها تصرح لأول مرة بأن الحجاب فرض خلال العبادات، مشيرة إلى أنها أدت العمرة عام 1985 وكانت ترتدي الحجاب خلال تلك الفترة.

رفضها ارتداء النقاب في مصر

عبّرت الشوباشي عن رفضها لارتداء النقاب في مصر، معتبرة أنه يخفي الهوية، مما قد يُستغل في ارتكاب الجرائم أو الأعمال غير القانونية.