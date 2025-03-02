تغيير مواعيد مباراة الزمالك والأهلي للكرة الطائرة في الدوري

تلقى نادي الزمالك إخطاراً رسمياً من الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بشأن مواعيد مواجهتي الفريق الأول بالقلعة البيضاء "رجال" ، في الدور نصف النهائي لبطولة الدوري.

وتقام منافسات الدور نصف النهائي لبطولة الدوري بنظام "Best Of 3" على أن يتأهل الفريق الفائز في مباراتين إلى الدور النهائي.

ويلتقي الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك مع نظيره الأهلي، يومي 16 و18 مارس الجاري، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، وفي حالة اللجوء للقاء الثالث سيقام يوم 19 من الشهر ذاته على نفس الصالة.

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم إخصائياً للتأهيل، حاتم قنديل مدلكاً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، أحمد شعلان مديراً إدارياً، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات.