قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول مباريات اليوم الإثنين 3 مارس 2025
دعاء اليوم الثالث من رمضان.. 3 كلمات في القرآن لا ترد
ثورة مرتقبة في كرة القدم| فيفا يدرس 4 تعديلات جزرية منها التسلل وVAR
لا تجاملوا أحدا.. تعليق مفاجئ من شوبير على عقوبات المسابقات ضد الأهلي
إلهام شاهين تناجي الله: الناس بتقول كلام كتير وأنا بقول يارب سامحني
مانشستر يونايتد يودع كأس الاتحاد الإنجليزي
إلهام شاهين عن الصلاة: لا يمكن إقامتها في وقتها مع عدد من الوظائف
أسامة عرابي: الأهلي الأقرب للتتويج بالدوري.. وبيراميدز ليس بعيدا عن المنافسة
بيولي يكشف سبب غياب رونالدو عن مواجهة استقلال طهران
ثورة الذكاء الاصطناعي في الصين.. DeepSeek يثير جدلا في القطاع الطبي
أريانا جراندي وفيرناندا توريس.. مرشحات أفضل ممثلة على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار
وسط تهديد إسرائيلي بالتدخل.. الأمن السوري ينتشر في جرمانا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أفضل 5 تسالي في بيتك خلال رمضان| تعرف عليها

افضل5 تسالي في بيتك خلال رمضان
افضل5 تسالي في بيتك خلال رمضان
هاجر هانئ

يفضل الكثير من الأشخاص خلال شهر رمضان تناول التسالي و الوجبات الخفيفة و الشهية بين وجبتي الإفطار والسحور.
 


فنعرض لكم فيما يلي مجموعة من المقترحات تسالي رمضان في البيت، ولكن لابد من تناولها باعتدال حتى لا تؤثر الصحة و تؤدي إلي زيادة الوزن.

- المكسرات المشكلة
المكسرات مثل اللوز، الجوز، الكاجو، والفستق تعتبر من التسالي المثالية خلال رمضان، فهي تحتوي على دهون صحية، بروتينات، وفيتامينات مفيدة.
-التمر
التمر يعد من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها في رمضان، فهو غني بالألياف والسكر الطبيعي الذي يمنح الجسم طاقة فورية بعد ساعات الصيام.
-الفواكه المجففة
يمكن تحضير مزيج من الفواكه المجففة مثل المشمش، الزبيب، التين، والمشمش المجفف، تعتبر هذه الفواكه مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمعادن.
-المعمول 
هو أحد أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها في رمضان، ويمكن تحضيره بمكونات بسيطة مثل السميد، السمنة، والتمر، قد يكون مثاليًا مع الشاي بعد الإفطار.
-الكنافة الصغيرة
يمكن تحضير قطع كنافة صغيرة محشوة بالقشطة أو المكسرات، الكنافة تعتبر من الحلويات المميزة في رمضان وتوفر طاقة عالية.
- المعجنات 
مثل السمبوسك تعتبر من التسالي الرمضانية المفضلة، يمكن تحضيرها بحشوات متنوعة مثل الجبن، اللحم، أو الخضار،  كما يمكن شويها بدلًا من قليها للحصول على خيار صحي.
 

رمضان شهر رمضان السحور الوجبات الخفيفة التسالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات تقدم 300 جيجا هدية لعملاء WE خلال شهر رمضان.. تعرف على التفاصيل

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد لصرف الدعم الإضافي في رمضان

450 جنيهًا.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين لصرف الدعم الإضافي

شيكا

زوجته تستغيث.. القصة الكاملة لتطورات الحالة الصحية لـ إبراهيم شيكا

هنا الزاهد

بعد حلقة أحمد فهمي مع رامز جلال.. هنا الزاهد: من لا أخلاق له لا قيمة له

حالة الطقس في رمضان

أصعب أسبوع في رمضان .. تغييرات مفاجئة في أحوال الطقس وأمطار في الصيام

صرف 1500 جنيه بالبطاقة.. شروط الحصول على منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه بالبطاقة.. شروط الحصول على منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

130 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب ثاني أيام رمضان

130 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب ثاني أيام رمضان

ترشيحاتنا

جهود محافظة اسوان

أسوان في 24 ساعة.. تنظيم حملات لإزالة الإشغالات والنظافة العامة.. ونجاح عملية جراحية بالمستشفى الجامعي

جولة محافظ قنا

جولة ميدانية..محافظ قنا يوجه برفع كفاءة أعمال التجميل والنظافة

محافظ الدقهلية: حملات التفتيش على الأسواق مستمرة يوميا

محافظ الدقهلية: حملات التفتيش على الأسواق مستمرة يوميا

بالصور

مسلسل جودر 2 الحلقة 2 .. مجدي بدر يخطط للتخلص من ياسر جلال

ياسر جلال
ياسر جلال
ياسر جلال

أريانا جراندي وفيرناندا توريس.. مرشحات أفضل ممثلة على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

أريانا جراندي
أريانا جراندي
أريانا جراندي

ابعد عن المحشي بالليل| خطورة تناول وجبات دسمة في السحور.. هيحصلك إيه؟

افضل وجبة سحور في رمضان
افضل وجبة سحور في رمضان
افضل وجبة سحور في رمضان

الصاحب الجدع .. تامر حسني يواسي صديقه باسم سمرة فى عزاء والدته

تامر حسني من عزاء والدة باسم سمرة
تامر حسني من عزاء والدة باسم سمرة
تامر حسني من عزاء والدة باسم سمرة

فيديو

اعلان زواج

عايزة اتجوز.. إعلان يثير الجدل بشوارع المعادي |إيه الحكاية

بسمة وهبة

إنتي فشلتي في شيخ الحارة.. مواجهة قوية بين إيناس الدغيدي وبسمة وهبة

مسلسل معاوية حرام شرعًا

مسلسل معاوية حلال ولا حرام؟| جدل كبير بعد عرضه.. ودولة عربية تمنع البث

ايمان عبد اللطيف

موعد بدء امتحانات شهر مارس في المدارس .. التعليم تحدد مقررات الاختبارات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد