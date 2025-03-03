أفضل 5 تسالي في بيتك خلال رمضان| تعرف عليها

يفضل الكثير من الأشخاص خلال شهر رمضان تناول التسالي و الوجبات الخفيفة و الشهية بين وجبتي الإفطار والسحور.





فنعرض لكم فيما يلي مجموعة من المقترحات تسالي رمضان في البيت، ولكن لابد من تناولها باعتدال حتى لا تؤثر الصحة و تؤدي إلي زيادة الوزن.

- المكسرات المشكلة

المكسرات مثل اللوز، الجوز، الكاجو، والفستق تعتبر من التسالي المثالية خلال رمضان، فهي تحتوي على دهون صحية، بروتينات، وفيتامينات مفيدة.

-التمر

التمر يعد من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها في رمضان، فهو غني بالألياف والسكر الطبيعي الذي يمنح الجسم طاقة فورية بعد ساعات الصيام.

-الفواكه المجففة

يمكن تحضير مزيج من الفواكه المجففة مثل المشمش، الزبيب، التين، والمشمش المجفف، تعتبر هذه الفواكه مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمعادن.

-المعمول

هو أحد أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها في رمضان، ويمكن تحضيره بمكونات بسيطة مثل السميد، السمنة، والتمر، قد يكون مثاليًا مع الشاي بعد الإفطار.

-الكنافة الصغيرة

يمكن تحضير قطع كنافة صغيرة محشوة بالقشطة أو المكسرات، الكنافة تعتبر من الحلويات المميزة في رمضان وتوفر طاقة عالية.

- المعجنات

مثل السمبوسك تعتبر من التسالي الرمضانية المفضلة، يمكن تحضيرها بحشوات متنوعة مثل الجبن، اللحم، أو الخضار، كما يمكن شويها بدلًا من قليها للحصول على خيار صحي.

