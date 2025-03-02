سحورك عندنا| طريقة عمل فول بالدقة والطحينة

فول بالدقة والطحينة من الأطباق الشهية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك على وجبة سحور، فقدمت الشيف هالة فهمي، مقدمة برنامج سفرة وطبلية.



طريقة عمل فول بالدقه والطحينة



مقادير فول بالدقة والطحينة

٢ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة شطة

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة كمون

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

عصير ليمون-خل

٢كوب ماء

امزجي مقادير الدقة مع بعض ثم ضعيها في زجاجة

مقادير طحينة الفول

٢كوب طحينة

٢كوب ماء

ملح

كمون

شطة

امزجي مقادير الطحينة مع بعض ثم ضعيها في زجاجة

خلطة الزيت

كوب زيت عادي

كوب زيت حار

امزجي الزيت مع بعض ووضعها في زجاجة

طريقة تحضير الفول بالطحينة و الدقة

ضعي الفول في وعاء على النار

ثم ضيفي المكونات الموجودة بالزجاجة على الفول

يقدم الفول بالهنا والشفا.