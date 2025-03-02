طريقة تحضير «تشيكن بيكاتا» في البيت

تشيكن بيكاتا من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها اللذيذ والمختلف عن الوصفات والأطباق التقليدية.

قدمت الشيف نورهان يسري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل تشيكن بيكاتا، فيما يلي .



مقادير تشيكن بيكاتا

صدر فرخة مقطع شرائح متوسطة الحجم

2 بصل مقطعين مكعبات صغيرة الحجم

٣ فصوص من الثوم المهروس

علبة من القشطة

المشروم



طريقة تحضير تشيكن بيكاتا

١- يتم تتبيل الفراخ بالملح والفلفل الأسود والثوم البودر والبصل البودر.

٢- في طاسة نضيف الزيت ومكعب من الزبدة و شرائح الفراخ ونتركها حتي تتحمر وتأخذ لون من كل الجهات.

٣- يتم رفع شرائح الفراخ في طبق بعد ما تاخذ لون من كل الجهات.

٤- في نفس الطاسة نضيف مكعبات البصل ونقلبها جيدا حتى تذبل ونضيف الثوم المهروس يتشوح ثم يتم إضافة شرايح المشروم.

٥- يتم إضافة الملح والفلفل الأسود ونتركه حتى يذبل المشروم.

٦- يتم إضافة معلقتين كبار من الدقيق ويقلب جيدا مع كل المكونات.

٧- يتم إضافة كوب ونصف شوربة ونقلب جيدا لكي يربط الدقيق ويصبح القوام ثقيل.

٨- نضيف شرائح الدجاج المشوحة ونقلبها جيدا مع المكونات.

٩- نضيف علبة من القشطة وكوب حليب ونقلب جيدا ونتركها حتى تمام تسوية الفراخ.